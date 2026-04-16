李乾龍遭裝追蹤器卻拒報案 吳思瑤批心虛：國民黨沒證據就道歉

國民黨副主席李乾龍座車疑遭安裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，若再有類似問題，定會依司法途徑追究賴清德總統到底。總統府則強調此事不容含混帶過。民進黨政策會執行長吳思瑤表示，不報案就是心虛害怕，任何指控都要有憑有據，孰可忍孰不可忍，國民黨拿不出證據，就公開道歉。

吳思瑤表示，李乾龍追蹤器羅生門，國民黨只會賴給清德，政治炒作是台版水門案，牽拖到要彈劾總統，「報案啊！給查啊！」不報案就是怕被查，就是心虛害怕。

吳思瑤說，新北市長侯友宜主政的新北警局主動去找李乾龍，當事人說「沒有」被政治偵防，堅持不報案。國民黨發言人尹乃菁卻一再潑髒水栽贓總統，那拜託警政署趕快去國民黨中央，協助報案舉發，「這樣服務到家，可以了吧？」

吳思瑤強調，國家是有法治的，指控任何人都要有憑有據，敢負責、受檢驗。總統府回應有夠溫良恭儉讓，她不太認同。孰可忍孰不可忍，國民黨拿不出證據，就公開道歉。