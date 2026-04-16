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新北警副局長面會 李乾龍婉拒報案：半年前發生追蹤器早扔

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追蹤器疑雲擴大 李乾龍幽默回：我第一時間問老婆「妳要抓小三嗎？」

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
追蹤器疑雲擴大，李乾龍說，這件事是幾個月前發現的，他幽默地說「我第一時間有問我老婆，是妳裝的嗎？要抓小三嗎？」本報資料照片
追蹤器疑雲擴大，李乾龍說，這件事是幾個月前發現的，他幽默地說「我第一時間有問我老婆，是妳裝的嗎？要抓小三嗎？」本報資料照片

國民黨秘書長兼副主席李乾龍座車疑被裝追蹤器，引發政壇議論，警方也高度重視。李乾龍說，這件事是幾個月前發現的，他幽默地說「我第一時間有問我老婆，是妳裝的嗎？要抓小三嗎？」

李乾龍今天表示，有人告訴他可能是情治單位所為，但這不能亂猜，「過了就好、小事化無，沒事沒事，大家和平相處，希望到此打住」。

李乾龍說明，當時被裝追蹤器位置在車後方向燈處，去年11月發現的，已經過了好幾個月，當時有拍照存證，但追蹤器已經扔掉了。

李乾龍今天上午10時許前往新北議長蔣根煌新莊服務處要討論選戰等事，新北警察局副局長林武宏趕到新莊服務處現場要和李乾龍詢問。

蔣根煌說，他不知道會何約到他服務處來談，他知道後也相當錯愕。

蔣根煌和李乾龍碰面後，中午11時30分許便驅車趕往新北市黨部，中午要和新北黨籍議員、市長參選人李四川、黨部主委黃志雄等人進行便當會。

追蹤器疑雲擴大，李乾龍今天表示，有人告訴他可能是情治單位所為，但這不能亂猜，「過了就好、小事化無，沒事沒事，大家和平相處，希望到此打住」。本報資料照片
追蹤器疑雲擴大，李乾龍今天表示，有人告訴他可能是情治單位所為，但這不能亂猜，「過了就好、小事化無，沒事沒事，大家和平相處，希望到此打住」。本報資料照片

國民黨 新北 李乾龍 賴總統

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