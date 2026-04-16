藍副主席李乾龍座車遭放追蹤器還收恐嚇信 警方將報檢方指揮偵辦

國民黨副主席李乾龍座車去年11月疑遭人安裝追蹤器，位置在車輛後方向燈處，引發外界關注。李乾龍今天上午前往新北市議長蔣根煌服務處，與新北市警局副局長林武宏等人進行會面，但李乾龍感謝警方關心但堅決不報案。新北市警局長方仰寧今天下午3時將在市警局召開記者會，親自對外說明。

李乾龍約上午11時許離開時面對現場媒體追問，他低調表示「沒事沒事，很久以前的事情，都過去了，謝謝」。對於外界關心是否已經報警處理，李乾龍也回應「沒有沒有」，並強調此次是警方主動前來關心。

新北市警局副局長林武宏得知國民黨副主席李乾龍今天上午將前往新北市新莊區拜會新北市議長蔣根煌，帶同新北市刑大副大隊長徐子胤、科偵隊長林敬隆等人會面。林武宏會面後私下表示，李乾龍十分感謝警方關心並客氣表示，「都是小事，已經過去很久，不會報案，後續也不須警方追查。」

林武宏今天上午與李乾龍見面談約10分鐘，據了解，李乾龍司機去年11月將座車開去保養檢查，為車廠人員在車子排氣管附近發現疑遭人安裝追蹤器，但李乾龍覺得這是小事，並不放在心上，事後曾拍照便將追蹤器丟進垃圾車載走。

由於今天又傳出李曾收到恐嚇信，對此，新北市警方十分重視，後續將報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。