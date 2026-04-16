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新北警副局長面會 李乾龍婉拒報案：半年前發生追蹤器早扔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
針對國民黨副主席李乾龍（左）座車疑遭安裝追蹤器，新北市警察局副局長林武宏（右）今天上午與李乾龍在新北市議長蔣根煌服務處面會，李仍婉拒報案並稱追蹤器早已扔棄。記者林昭彰／翻攝
針對國民黨副主席李乾龍（左）座車疑遭安裝追蹤器，新北市警察局副局長林武宏（右）今天上午與李乾龍在新北市議長蔣根煌服務處面會，李仍婉拒報案並稱追蹤器早已扔棄。記者林昭彰／翻攝

針對國民黨副主席李乾龍座車疑遭安裝追蹤器，新北警察局副局長林武宏今天上午與李乾龍在新北市議長蔣根煌服務處面會，李仍婉拒報案並稱追蹤器早已扔棄，詳情將由新北市警察局長於下午3時召開記者會說明。

新北市警察局表示，接獲訊息第一時間已由副局長林武宏主動電話聯繫李乾龍表達關切，雙方今天上午約在議長蔣根煌位於新莊區中港路的服務處面會，林武宏等候約20分鐘之後李乾龍抵達。

林武宏事後轉述，自上午10時起談話約10分鐘結束，他先詢問是否需要報案，由警察局安排刑警大隊科技犯罪偵查隊協助調查，李乾龍說那已經是半年前的事了，追蹤器早已扔掉被垃圾車載走，因此婉拒報案。

林武宏再問是否需要針對現有座車和居所安排安全檢查測試？或加強人身安全維護？李乾龍也都說不需要，希望此事低調。相關細節後續將由新北市警察局長方仰寧於下午3時召開記者會說明。

針對國民黨副主席李乾龍座車疑遭安裝追蹤器，新北市警察局副局長林武宏今天上午與李乾龍約在新北市議長蔣根煌服務處面會，吸引大批媒體到場守候。圖／民眾提供
針對國民黨副主席李乾龍座車疑遭安裝追蹤器，新北市警察局副局長林武宏今天上午與李乾龍約在新北市議長蔣根煌服務處面會，吸引大批媒體到場守候。圖／民眾提供

針對國民黨副主席李乾龍（左）座車疑遭安裝追蹤器，新北市警察局副局長林武宏（右）今天上午與李乾龍在新北市議長蔣根煌服務處面會，李仍婉拒報案並稱追蹤器早已扔棄。記者林昭彰／翻攝
針對國民黨副主席李乾龍（左）座車疑遭安裝追蹤器，新北市警察局副局長林武宏（右）今天上午與李乾龍在新北市議長蔣根煌服務處面會，李仍婉拒報案並稱追蹤器早已扔棄。記者林昭彰／翻攝

國民黨 警察 蔣根煌 李乾龍 新北

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