李乾龍座車遭裝追蹤器 趙少康籲：非小事要提告

國民黨文傳會主委尹乃菁昨指，國民黨副主席李乾龍座車，被裝追蹤器，更直指與總統賴清德有關。媒體人趙少康今陪同北市議員參選人許原榮掃街時受訪，他說，賴清德不見得知道這件事，但身為總統有義務要求情治單位不能這樣。

趙少康表示，當然是誰做的不知道，但是李乾龍是擔任國民黨副主席兼任秘書長，到處協調提名人選、輔選等重要工作，也因此會被認為政治上的理由，「以前沒裝，當副主席就裝了？」

他說，據了解好像是2月裝的，而在去年11月李乾龍的司機就發現有人跟監。「2月發覺車上有東西，是不是賴清德？賴清德雖然不見得會知道，但是身為總統，有責任義務要求下面情治單位不能這樣。」

趙少康舉例，當初馬英九在競選期間，曾建議現在人人自危，不知道電話有沒有被監聽、跟監，馬英九當選後就要求國安體系絕對不能違法監聽、跟監，所以這是賴清德應該要去要求的，監聽的話也要開監聽票等一定的程序。

他也鼓勵李乾龍要去控告，這不是小事，很大的事情，應該控告。