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稱女性從政者是「禮物」 民眾黨今告民進黨性平部公然侮辱、性騷擾

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
針對民進黨性平部網路節目言論引發物化女性爭議，民眾黨新北市議員參選人林子宇（中）、陳語倢（右）在律師賴苡安（左）陪同下，至北市警中正一分局提告。記者翁至成／翻攝
針對民進黨性平部網路節目言論引發物化女性爭議，民眾黨新北市議員參選人林子宇（中）、陳語倢（右）在律師賴苡安（左）陪同下，至北市警中正一分局提告。記者翁至成／翻攝

民眾黨不滿民進黨性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈在節目中形容民眾黨女性從政者為「禮物」，限期要求道歉未果，民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳語倢今日上午由律師陪同，至北市警中正一分局報案，提告公然侮辱及違反性騷擾防治法。

整起爭議源於民進黨性平部網路節目性平真心話4月初上傳的影片，當時李晏榕、張慧慈與吳奕萱在討論女性參政困境，張慧慈提及民眾黨女性從政者樣板與地方選舉流言，直指「民眾黨的女生……就是禮物」。

林子宇今天受訪表示，民眾黨早在本月10日就召開記者會，要求民進黨主席賴清德與李晏榕在3天內公開道歉，然而距離記者會結束已過去5天又20小時，卻遲遲等不到民進黨正式道歉，所以今天來提告。

陳語倢說，民進黨把女性從政者視為禮物，氣憤強調台灣女性的人格尊嚴絕不是可以隨意踐踏的政治祭品，既然民進黨不道歉，她們就決定「送民進黨上法院」。

律師賴苡安從法律層面指出，民進黨以「禮物」或「樣板」等不當言論描述女性從政者，實際上是在暗指女性是誰的附屬品或可交易的對象，這屬於不實傳述，已涉嫌觸犯公然侮辱與誹謗罪。此外，根據性騷擾防治法第2條，以歧視、侮辱之言行損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯的情境，亦符合性騷擾構成要件，因此一併提告。

北市 民進黨 民眾黨

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