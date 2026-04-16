法務部公布反貪腐公約第三次國家報告：展現接軌國際決心

為持續接軌國際，我國首度採用聯合國發布的自評清單體例撰寫「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，由中央及地方機關逐條盤點落實所推動法令、政策及措施，法務部說，今發布報告中、英文版，同時公布在廉政署網站「聯合國反貪腐公約專區」。

「聯合國反貪腐公約（United Nations Convention against Corruption, UNCAC）」旨在指導各國建立反貪腐之法制及政策，公約內容包含針對貪腐行為之預防措施、促進透明與課責制度、健全打擊貪腐體系、加強國際合作及不法資產追回等重點，是全球反貪腐治理最重要的國際準則。

法務部表示，第三次國家報告共計3冊：第1冊「基本資訊」，內容涵蓋我國反貪腐法制架構及組織體系、執行公約最佳實務，以及第二次（前次）國家報告國際審查結論性意見之執行情形；第2冊及第3冊為「專題領域」，分別說明公約第二章預防措施與第五章追繳資產，以及第三章定罪和執法與第四章國際合作之落實情形。

法務部說，本次國家報告編撰由18位國內專家學者進行檢視，同時請非政府組織（NGO）共同參與6場次的審查會議，報告內容積極回應第二次國際審查所提30點結論性意見之執行情形，亦針對公約重點章節提出10項最佳實務作法，展現臺灣推動廉政治理之成果。

法務部表示，我國於2022年至2025年間，依據「聯合國反貪腐公約」推動的10項最佳實務作法，涵蓋「廉政治理」、「法制深化」及「執法合作」三大層面，充分展現臺灣在制度建構與實務推動上的整體進步與創新作為，成果重點包括：

一、 廉政治理層面

推動「透明晶質獎」成為全國性獎項，鼓勵各機關主動檢視廉政風險與內控制度；運用智慧科技建立採購案件警示機制，提升風險預警作為；深化政府資料開放，增進公民參與及外部監督效能。

二、 法制深化層面

增訂刑法「妨害司法公正罪」章及刑事訴訟法「特殊強制處分」章，兼顧執法效能與人權保障；公布施行「公益揭弊者保護法」營造安心吹哨環境；修正「證券交易法」降低持股申報及公告門檻至5%，健全大量股權揭露制度。

三、 執法合作層面

修正洗錢防制法關於虛擬資產及第三方支付服務監管等規定，落實以風險為基礎之洗錢防制措施；持續積極簽訂刑事司法互助協定，促進跨國資產追繳與分享機制；建置洗錢防制及金融資料之交流平臺，深化公私部門打擊犯罪之合作。