罷免團體公園借身分證？網紅牙醫告立委葉元違反選罷法、誹謗罪不起訴

網紅「盾牌牙醫」史書華去年擔任立委葉元之罷免案領銜人，史指控葉參與政論節目，透過YouTube直播指摘罷免團體在公園向民眾「借身分證」抄資料，建議國民黨結合律師組成「抓鬼大隊」等語，涉嫌誹謗及偽違反選罷法。台北地檢署今偵結，給予葉元之不起訴處分。

史書華指控，葉元之去年3月12日參與「鋒燦傳媒」的「鄉民監察院」政論節目，透過YouTube直播時指摘他領銜的罷免團體以不正方式進行罷免，提告違反公職人員選舉罷免法意圖使被罷免人罷免案否決而散布謠言或傳播不實罪，及刑法誹謗罪。

葉元之在直播時表示，辦公室接獲民眾陳情，民眾說公園遇到要罷免團體，詢問能不能提供身分證影印，只要提供身分證影印，就可以拿到300元，罷團想盡辦法借到別人的身分證，然後抄資料，「借身分證」這行為違反選罷法，那如果還涉及給錢等同「買票」，建議國民黨結合律師組成「抓鬼大隊」把這些全部都告起來。

檢方認為，葉元之的發言內容是指民民眾打電話到其辦公室講述此事，但沒有證據，葉自己去查證不太容易，罷免活動中可能出現不法情事或弊端，並未直接肯認板橋罷免團體確實有「借身分證」及「買票」行為，綜觀言論主旨，除向閱聽者表明此行為涉及不法，也呼籲所屬政黨加強蒐證，維持罷免投票公正性，不得將言論斷章取義。

檢方認定，葉元之基於善意而對罷免活動的公共議題發表評論，且內容並非全然杜撰及虛構，全案除了告訴人片面指訴，無其他積極事證，葉犯罪嫌疑不足，不起訴處分。