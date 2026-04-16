日本波蘭聯合聲明關切台海和平 林佳龍高度肯定

日本波蘭聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，外交部今天表示，這是兩國首次以聯合聲明展現對台海的重視，外交部長林佳龍肯定兩國以具體行為表達關切，台灣將強化防衛與理念相近國家捍衛國際秩序。

根據日本外務省新聞稿，日相高市早苗於15日與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在東京舉行日波領袖峰會，會後發表聯合聲明強調印太自由開放的必要性，反對以武力或脅迫片面改變東海、南海現狀，另重申台海和平穩定重要性，並敦促透過建設性對話和平解決兩岸問題。

外交部上午發布新聞稿指出，這次為日本與波蘭首度以聯合聲明方式展現對台海情勢的重視，林佳龍對日波兩國以具體行動關切台海和平穩定表達高度肯定與歡迎。

外交部提到，日波兩國在聯合聲明中強烈反對任何在歐洲-大西洋區域、印太區域或全球其他地區企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為，主張歐洲-大西洋區域與印太區域安全保障密不可分，日波兩國將積極維持並強化與理念相近夥伴緊密合作。

外交部強調，歡迎國際社會持續支持台海和平穩定，台灣作為維護及促進印太區域安全與繁榮的關鍵國家，今後將持續秉持「總合外交」理念，強化自我防衛能力並與理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。