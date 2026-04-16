旅美學者：川習會若默契迴避談台灣 恐是讓北京決定如何處理

中東戰事未歇，美國總統川普今天在社群表示，中國已同意不向伊朗輸送武器，並將在下個月訪問北京時，中國國家主席習近平會「給他一個大大的擁抱」。旅美學者翁履中說，中美對台出現默契式迴避，但如果川習會北京也不提台灣，反映出雙方已經形成默契，川普為了讓美中交易順利，讓北京決定要如何處理台灣。

目前美軍已對伊朗港口實施實質封鎖，並攔截船隻，試圖迫使伊朗放棄對荷姆茲海峽的控制與通行費政策。同時，美方情報指出中國可能曾考慮向伊朗提供便攜式防空飛彈，但證據仍不確定，北京也已公開否認。

翁履中認為，川普在創造新敘事，中國在累積籌碼，伊朗則是完全不讓步。川普講得越多，北京未來在談判桌上的空間就越大。目前的發展有幾個重點可以觀察，首先對川普來說，一個最現實的問題就是，伊朗不退。不論是核計畫，還是荷姆茲海峽的控制權，伊朗目前都沒有實質讓步，川普原本想要的從伊朗拿成果，讓他更需要從其他地方找到「可以宣稱成功」的出口，川普讓中國成為那個出口。

翁履中指出，其次是中國確實依賴中東能源，但早已分散風險、建立儲備，所以短期不會被逼到必須出手。北京現在最精準的策略是不拆穿、不介入、不加碼。且美國在中東每多一天行動，成本就多一分；中國幾乎不動，卻在旁邊看著對手消耗。這種「一動一靜」，本身就是戰略優勢。

翁履中說，川習會才是真正的交易場，川普現在越需要中國「不要打臉」，北京就越能在會面時換到東西。從農產品採購、貿易讓步，到政治上的給面子，中國都有空間操作。

翁履中表示，對於台灣在這個階段，中美出現一種「默契式的迴避」。川普不想讓人覺得他放棄盟友，但也不願讓台灣問題干擾與中國的交易；北京則更不希望台灣被國際化成為談判籌碼，因為它始終堅持這是內政問題，很可能在川習會上也完全不談。

翁履中說，台灣要注意的是，如果川習會上有談到台灣可能比不談好，因為川普不會想提，而北京如果主動提出，代表北京還需要川普做點什麼，還不確定川普會不會支持台灣，但如果北京也不提，反映出雙方已經形成默契，川普為了讓美中交易順利，決定讓北京決定要如何處理台灣。