啟動航運小兩會溝通 民進黨團：支持健康有序交流

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。民進黨立院黨團書記長范雲表示，支持健康有序的交流。

台灣對於對等的談判都一直非常歡迎，和旅遊相關的「小兩會」機制一直存在，秉持政府對政府，民進黨政府支持健康有序的交流，也希望北京政府能依循既有機制來進行。

關於國民黨副主席李乾龍坐車疑似被裝追蹤器事件，范雲指出，不法監控在任何一個民主國家，都是非常嚴重、嚴肅的事情，必須要先釐清事實，很遺憾國民黨在證據部分前後說法不一，還指控賴清德總統，希望國民黨把證據交給警方查明真相，這件事情國人需要知道真相，如果真的有人被看監控，被監控者也需要知道真相。