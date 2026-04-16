賴總統出訪友邦 國台辦跳腳反對 外交部嚴厲譴責

賴清德總統將在22日啟程訪問友邦史瓦帝尼，這是賴上任後首度訪問非洲友邦。然此舉引發中國國台辦跳腳。對此，外交部表示，嚴正重申中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙。賴總統是中華民國台灣民選的國家元首，更不容許中國惡意污衊。

外交部表示，我國有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，只會更勇敢走向世界。

外交部強調，中國對台灣粗暴野蠻的打壓，企圖封鎖台灣的外交空間，扼殺我國際人格，不僅無助於兩岸關係良性發展，也傷害台灣人民的權益。外交部呼籲北京當局立即停止，不要一再成為國際社會的麻煩製造者，以及兩岸關係的破壞者。