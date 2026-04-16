李乾龍被裝追蹤器比擬水門案 國民黨再嗆：民主國家非常嚴重

總統府發言人郭雅慧今天針對國民黨指控副主席李乾龍座車遭裝追蹤器，且提及賴清德總統表達嚴正抗議。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，這件事情在民主國家來說是非常嚴重的事情。

總統府發言人郭雅慧說，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過。「李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。」

尹乃菁今回應，昨天她已經說明，李乾龍和黨主席鄭麗文都非常寬厚，他們就說「算了、算了」，因為追蹤器很難去證明到底是哪個單位放的，難道他們要去驗指紋？她重申，美國總統尼克森就是因為放置竊聽器，所以險遭彈劾。國民黨現在手上是保有證據的，包括追蹤器以及李接到的恐嚇信。

尹乃菁表示，李乾龍今年76歲了，本來已經過著非常輕鬆的日子，在江啟臣主席之後可以含飴弄孫、過著很舒服的生活，可是因為他支持鄭麗文，所以在邀請之下擔任國民黨秘書長，他真的是老驥伏櫪，這段時間以來為選舉在各地方奔走，最近又為了和平之旅到中國大陸奔走，老人家在接到這樣的恐嚇信和發現車被裝追蹤器，大家可以想像、可以體會嗎？李乾龍的心裡是真正感覺到被恐嚇了。

尹乃菁也說，從大罷免時期開始，國民黨的黨籍立委、黨公職幹部，他們所有的通話、通聯記錄，都掌握在檢調的手中，最近那麼多黨籍立委徐巧芯、王鴻薇、馬文君，都收到了這樣的信函，所以對國民黨來說，這當然是極其嚴重的事。

至於恐嚇信內容，尹乃菁說，因屬於證據保全部分，無法透露。

此外，新北市警局表示10時半要拜訪李乾龍了解情況。尹乃菁說，國民黨也很訝異，只聽說是三重分局方面主動發出採訪通知要來拜會，但是從來沒有跟黨部接觸過，就逕行發了採訪通知，所以這件事情他們還在了解中。