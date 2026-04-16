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李貞秀被爆也想要？柯文哲「每月20萬」養1卸任立委 陳琬惠回應了
民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽，遭開除黨籍，甚至被黨主席黃國昌說李要拿錢才肯辭職。但網紅四叉貓揭露，總統大選結束後，柯文哲用政治獻金專戶養人，點名卸任的民眾黨不分區立委陳琬惠月領20萬。對此，陳琬惠今天表示，側翼重複舊議題，不值得評論。
高虹安2022年當選新竹市長後辭去不分區立委，由陳琬惠遞補，陳2024年2月卸任。對此，四叉貓昨在臉書粉專揭露，民眾黨陳琬惠卸任立委後，柯文哲每個月用20萬養著她，總統大選結束後，柯文哲依然使用他的政治獻金專戶養人，所以大家要知道，民眾黨立委卸任後的薪資價碼是每月20萬元。
四叉貓還貼出，收支科目為「參加公職人員選舉使用支出」，紀錄顯示陳琬惠自2024年4月一路領到2024年9月。他說，陳琬惠一直被養到柯文哲抓去關為止，然後不知道是用其他的款項養她還是怎樣，後續就要去問新任主席黃國昌了。
民眾黨前中央委員張益贍得知此事更開酸，「李貞秀提同樣要求就要被開除，民眾黨要不要把陳琬惠也送中評會？」
其實，之前監察院公布柯文哲總統大選政治獻金賸餘款2800萬的流向時，陳琬惠月領20萬元一事就曾被四叉貓點名；這次因李貞秀風波，又再被提出來引起廣泛討論。
陳琬惠說，側翼一再用相同的政治口水，實在是浪費公共資源，社會應該把焦點回到宜蘭的公共政策與民生議題討論。
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