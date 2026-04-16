李乾龍座車追蹤器與總統有關？總統府：含沙射影快報警

國民黨副主席李乾龍座車去年11月被安裝追蹤器，外傳跟總統有關，但賴清德總統今早公開活動面對媒體喊話堵訪未回應此事，不過，總統府發言人郭雅慧則呼籲藍營與李乾龍趕快報警。

郭雅慧表示，關於惡意指控，總統府要表達嚴正抗議。在一個民主國家當中，一個政黨的副主席遭到不法跟監，這是非常嚴重的態勢，影響的不單單是李乾龍個人的權益，也攸關著整個國家對於民主法治的信任問題，還有被含沙射影的相關人員清白。追蹤器有追蹤的時效性問題，呼籲國民黨和李乾龍趕快向司法單位、向檢警報案，趕快做調查，讓真相水落實出。

另外，媒體追問總統府對國民黨主席鄭麗文訪問大陸有申請民主基金會經費的看法。郭雅慧說，國民黨有跟共產黨談到任何的民主嗎？相信大家更期待的是黨主席已經到了大陸進行交流，回來之後是不是可以趕快審國防特別條例，府方非常期待，國人也非常期待，希望國防特別條例能夠完整版盡速過關，希望立法院不分朝野，大家共同為國家安全國家利益盡速完成。