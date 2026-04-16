快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

李乾龍座車追蹤器與總統有關？總統府：含沙射影快報警

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
總統賴清德今早視察長庚附設幼兒園環境，對媒體喊話堵訪李乾隆座車追蹤器一事未回應。記者陳俊智／攝影
總統賴清德今早視察長庚附設幼兒園環境，對媒體喊話堵訪李乾隆座車追蹤器一事未回應。記者陳俊智／攝影

國民黨副主席李乾龍座車去年11月被安裝追蹤器，外傳跟總統有關，但賴清德總統今早公開活動面對媒體喊話堵訪未回應此事，不過，總統府發言人郭雅慧則呼籲藍營與李乾龍趕快報警。

郭雅慧表示，關於惡意指控，總統府要表達嚴正抗議。在一個民主國家當中，一個政黨的副主席遭到不法跟監，這是非常嚴重的態勢，影響的不單單是李乾龍個人的權益，也攸關著整個國家對於民主法治的信任問題，還有被含沙射影的相關人員清白。追蹤器有追蹤的時效性問題，呼籲國民黨和李乾龍趕快向司法單位、向檢警報案，趕快做調查，讓真相水落實出。

另外，媒體追問總統府對國民黨主席鄭麗文訪問大陸有申請民主基金會經費的看法。郭雅慧說，國民黨有跟共產黨談到任何的民主嗎？相信大家更期待的是黨主席已經到了大陸進行交流，回來之後是不是可以趕快審國防特別條例，府方非常期待，國人也非常期待，希望國防特別條例能夠完整版盡速過關，希望立法院不分朝野，大家共同為國家安全國家利益盡速完成。

國民黨 賴清德 總統府

延伸閱讀

尹乃菁控李乾龍座車追蹤器與賴總統有關 府嚴正抗議：請立即報案提告

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 民進黨：真相未能釐清前勿惡意指控

李乾龍座車驚傳遭裝追蹤器 新北警：未接獲報案明將主動會面了解

相關新聞

李貞秀被爆也想要？柯文哲「每月20萬」養1卸任立委 陳琬惠回應了

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽，遭開除黨籍，甚至被黨主席黃國昌說李要拿錢才肯辭職。但網紅四叉貓揭露，總統大選結束後，柯文哲用政治獻金專戶養人，點名卸任的民眾黨不分區立委陳琬惠月領20萬。對此，陳琬惠今天表示，側翼重複舊議題，不值得評論。

尹乃菁控李乾龍座車追蹤器與賴總統有關 府嚴正抗議：請立即報案提告

針對國民黨文傳會主委尹乃菁指控「國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統有關」一事，總統府發言人郭雅慧今天表示嚴正抗議。郭雅慧說，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過。「李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。」

旅美學者：川習會若默契迴避談台灣 恐是讓北京決定如何處理

中東戰事未歇，美國總統川普今天在社群表示，中國已同意不向伊朗輸送武器，並將在下個月訪問北京時，中國國家主席習近平會「給他一個大大的擁抱」。旅美學者翁履中說，中美對台出現默契式迴避，但如果川習會北京也不提台灣，反映出雙方已經形成默契，川普為了讓美中交易順利，讓北京決定要如何處理台灣。

啟動航運小兩會溝通 民進黨團：支持健康有序交流

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。民進黨立院黨團書記長范雲表示，支持健康有序的交流。

賴總統出訪友邦 國台辦跳腳反對 外交部嚴厲譴責

賴清德總統將在22日啟程訪問友邦史瓦帝尼，這是賴上任後首度訪問非洲友邦。然此舉引發中國國台辦跳腳。對此，外交部表示，嚴正重申中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。我國總統出訪既符合國際慣例，也是常態，中國無權置喙。賴總統是中華民國台灣民選的國家元首，更不容許中國惡意污衊。

李乾龍被裝追蹤器比擬水門案 國民黨再嗆：民主國家非常嚴重

總統府發言人郭雅慧今天針對國民黨指控副主席李乾龍座車遭裝追蹤器，且提及賴清德總統表達嚴正抗議。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，這件事情在民主國家來說是非常嚴重的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。