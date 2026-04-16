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副總統：台灣不缺席 打造次世代太空與國防生態系

中央社／ 台北16日電

副總統蕭美琴今天表示，台灣深刻體認整合民間創新與自主國防生產的重要性，即使在太空領域起步較晚，但絕不缺席全球發展。台灣正加速拓展國際布局，憑藉民主制度、精密製造優勢及供應鏈關鍵角色，已準備好推動次世代太空與國防生態系，「信任」與「可靠」正是台灣品牌標籤。

總統府今天發布新聞稿指出，副總統蕭美琴上午以錄影並用英文為「第41屆太空博覽會－印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞表示，感謝太空基金會以及所有主辦人員邀請，讓台灣有機會參與這場探討印太地區軍事展望與夥伴關係，以及台灣在太空領域角色的重要對話。

她表示，韌性堅強的台灣人民，特別是充滿活力的科學家、工程師及創新人才的雄心壯志早已超越地平線，直達太空。

副總統指出，應對複雜的地緣政治挑戰時，台灣始終是值得信賴的夥伴。在總統賴清德的領導下，正果決地在全社會防衛韌性架構下，加速推動各項準備工作。政府將太空視為次世代通訊及國防情報監偵等領域的關鍵驅動力。因此，發展太空策略不僅是做為基礎建設，更是將其視為國家生存與韌性的核心支柱。

她並說，台灣也深切體認，整合民間創新與自主國防生產是維運上的必要舉措。儘管台灣在太空領域是後起之秀，但她保證，台灣絕對不會缺席。

副總統表示，台灣正迅速擴展全球布局。不僅是不可或缺的半導體樞紐，更已準備好驅動次世代太空與國防生態系。台灣的優勢在於充滿活力的民主制度、精密製造實力，以及為全球供應鏈提供安全、高階零組件的能力。畢竟「信任」與「可靠」正是台灣的品牌標籤。

副總統說，當大家在探討軍事展望與夥伴關係之際，台灣必須體認區域安全，包括安全的太空架構，與整體印太地區的穩定息息相關。台灣熱切期盼參與這些對話，透過凝聚戰略共識、分享技術專業，並與區域夥伴並肩同行，將能為所有人打造一個安全、繁榮且透明的未來。

副總統也邀請大家親自見證台灣的進展，她說，今年11月8至12日，台灣國家太空中心將在南台灣舉辦「台灣太空國際年會」，歡迎蒞臨與會瞭解台灣目前的發展成果，並邀請大家與台灣攜手合作，共同形塑全球太空社群的未來。

英文 總統府 印太地區

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