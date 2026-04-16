尹乃菁控李乾龍座車追蹤器與賴總統有關 府嚴正抗議：請立即報案提告

針對國民黨文傳會主委尹乃菁指控「國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器與總統有關」一事，總統府發言人郭雅慧今天表示嚴正抗議。郭雅慧說，台灣是民主國家，政黨副主席若受到不法監控，是非常嚴重的事情，不但衝擊人民對國家民主法治的信賴，也關係到政府相關人員清譽，不容含混帶過。「李副主席有責任檢具相關證據向檢警提出報案，嚴查不法，否則真相難以釐清。」

郭雅慧表示，無論是為了昭明社會公信、釐清外界疑慮，或是保障李乾龍先生的合法權益，同時要維護遭含沙影射相關人員的清白，此案沒有模糊處理、私下帶過的空間，尤其涉及追蹤器等證據保全時效，理應盡速處理。「請李副主席及國民黨立即檢具相關事證報案提告」，檢警單位盡速介入偵辦，讓真相水落石出。