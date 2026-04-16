喜事未歇轉喪慟！1周經歷人生悲喜大事 蔡啟芳小兒子結婚不久老母辭世

嘉義縣前立委蔡啟芳母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭，本月11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳次子立委蔡易餘是黨提名縣長參選人，小兒子最近結婚，蔡啟芳開心小兒子完成人生大事，不久傳來老母辭世，短時間經歷人生悲喜。消息傳出，地方政界紛紛表達哀悼，蔡家短時間內歷經喜喪交錯的人生轉折，引發各界關注。

蔡易餘追思阿嬤說，「阿嬤，就像我們家族安定的力量，有她在，我父親和4個姑姑，內孫外孫就會聚在一起，她很愛笑，是很熱情的人，然後永遠會關心孫子有沒有吃飽，每次吃飯是都會先問誰怎麼還沒來！」

蔡家是布袋政治家族，蔡陳素蘭生長義竹鄉望族，是已故嘉縣前議長蔡長銘遺孀，夫妻生育1子4女，蔡陳素蘭熱情好客，勤儉持家、相夫教子，支持丈夫兒孫投身公共事務，服務鄉親。獨子蔡啟芳深耕地方政壇，歷任布袋鎮長、國代與立委，卸任後轉任濟美仁愛之家董事長，投入長照服務；孫子蔡易餘連任立委，獲民進黨提名參選縣長，延續家族政治香火，形成地方罕見五代從政世家。

蔡啟芳小兒子才剛結婚，喜氣未消散，母親辭世，讓家人從喜悅瞬間轉入哀慟。蔡啟芳守靈期間表達對母親深切思念，坦言短時間經歷人生2大事，內心衝擊難言喻。靈堂設於水上鄉生命紀念園區，連日來有不少地方人士前往弔唁，包括賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文、陳水扁、嘉義縣長翁章梁等中央及地方要員，致贈花籃致意，展現蔡家父子政壇深厚人脈情誼。

蔡啟芳說，母親扛起家務教養責任，在父親從政奔波之際，支撐家庭，是子女成長最堅強後盾。2004年選舉期間，當時73歲母親上街拜票，以獨特方式緊握選民手臂爭取支持，讓不少人印象深刻。蔡陳素蘭享高壽，近年入住濟美仁愛之家接受照護，生活安穩。家屬表示，蔡陳素蘭一生勞苦功高，對子女孫子付出難回報，辭世家人不捨，盼她安然遠行。蔡家定25日上午在水上鄉生命紀念園區舉行告別式，蔡啟芳夫妻帶家人送母親人生最後一程。公祭儀式後移往嘉市火化場火化。