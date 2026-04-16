快訊

年輕人問想成功就得踏出舒適圈？前台積電副理勉：要學會尋找「第三種看見」

伊朗首度明確退讓！傳擬開放荷莫茲海峽阿曼航道 但有1前提

Gemini版Chrome瀏覽器導入「技能」功能！免重複相同指令效率大提升

聽新聞
0:00 / 0:00

喜事未歇轉喪慟！1周經歷人生悲喜大事 蔡啟芳小兒子結婚不久老母辭世

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨大老、嘉義縣前立委蔡啟芳（前左）的母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭（前右），11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳20多年前與母親及4名姊妹開心全家合照。圖／蔡啟芳提供
民進黨大老、嘉義縣前立委蔡啟芳（前左）的母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭（前右），11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳20多年前與母親及4名姊妹開心全家合照。圖／蔡啟芳提供

嘉義縣前立委蔡啟芳母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭，本月11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳次子立委蔡易餘是黨提名縣長參選人，小兒子最近結婚，蔡啟芳開心小兒子完成人生大事，不久傳來老母辭世，短時間經歷人生悲喜。消息傳出，地方政界紛紛表達哀悼，蔡家短時間內歷經喜喪交錯的人生轉折，引發各界關注。

蔡易餘追思阿嬤說，「阿嬤，就像我們家族安定的力量，有她在，我父親和4個姑姑，內孫外孫就會聚在一起，她很愛笑，是很熱情的人，然後永遠會關心孫子有沒有吃飽，每次吃飯是都會先問誰怎麼還沒來！」

蔡家是布袋政治家族，蔡陳素蘭生長義竹鄉望族，是已故嘉縣前議長蔡長銘遺孀，夫妻生育1子4女，蔡陳素蘭熱情好客，勤儉持家、相夫教子，支持丈夫兒孫投身公共事務，服務鄉親。獨子蔡啟芳深耕地方政壇，歷任布袋鎮長、國代與立委，卸任後轉任濟美仁愛之家董事長，投入長照服務；孫子蔡易餘連任立委，獲民進黨提名參選縣長，延續家族政治香火，形成地方罕見五代從政世家。

蔡啟芳小兒子才剛結婚，喜氣未消散，母親辭世，讓家人從喜悅瞬間轉入哀慟。蔡啟芳守靈期間表達對母親深切思念，坦言短時間經歷人生2大事，內心衝擊難言喻。靈堂設於水上鄉生命紀念園區，連日來有不少地方人士前往弔唁，包括賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文、陳水扁、嘉義縣長翁章梁等中央及地方要員，致贈花籃致意，展現蔡家父子政壇深厚人脈情誼。

蔡啟芳說，母親扛起家務教養責任，在父親從政奔波之際，支撐家庭，是子女成長最堅強後盾。2004年選舉期間，當時73歲母親上街拜票，以獨特方式緊握選民手臂爭取支持，讓不少人印象深刻。蔡陳素蘭享高壽，近年入住濟美仁愛之家接受照護，生活安穩。家屬表示，蔡陳素蘭一生勞苦功高，對子女孫子付出難回報，辭世家人不捨，盼她安然遠行。蔡家定25日上午在水上鄉生命紀念園區舉行告別式，蔡啟芳夫妻帶家人送母親人生最後一程。公祭儀式後移往嘉市火化場火化。

民進黨大老、嘉義縣前立委蔡啟芳的母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭，11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳1歲在母親懷抱中（右）與阿姨（左）合照。圖／蔡啟芳提供
民進黨大老、嘉義縣前立委蔡啟芳的母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭，11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳1歲在母親懷抱中（右）與阿姨（左）合照。圖／蔡啟芳提供

蔡易餘 蔡啟芳

延伸閱讀

影／彰化謝家姊弟之爭未落幕 前立委鄭汝芬跪求白沙屯媽祖護佑

失聯40年！74歲退役空軍千里尋戰友 為照顧病兒遲了5年天人永隔

【厝內大小事】楊子／輪住兒子家的外婆

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

相關新聞

顏慧欣霸凌疑案 顏慶章首發聲 願協助調查

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣去世後，傳出生前疑遭霸凌，行政院成立調查小組進行調查。國民黨立委許宇甄昨天質詢時關切此案調查結果，顏慧欣的父親、財政部前部長顏慶章獲知後表示，他非常願意協助專案小組調查，行政院隨時可透過相關官員通知他時間、地點。這也是顏慶章首次發聲表達立場。

新聞眼／給顏慧欣交代 讓公務員安心

經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。財政部前部長顏慶章昨天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

【重磅快評】李貞秀爭議 民眾黨何不公布一刀斃命證據？

民眾黨前立委李貞秀近日搶占媒體版面，民眾黨不久前還「全黨護一人」，如今李貞秀竟成親綠媒體的貴賓，應驗政壇名言：「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人」。民眾黨若無法公布「一刀斃命」的證據，被切割的人一定怨念難消；開鍘李貞秀宛如「內傷拳」，未傷對手，先傷自己。

喜事未歇轉喪慟！1周經歷人生悲喜大事 蔡啟芳小兒子結婚不久老母辭世

嘉義縣前立委蔡啟芳母親、故前議長蔡長銘遺孀蔡陳素蘭，本月11日下午安詳辭世，享耆壽95歲，蔡啟芳次子立委蔡易餘是黨提名縣長參選人，小兒子最近結婚，蔡啟芳開心小兒子完成人生大事，不久傳來老母辭世，短時間經歷人生悲喜。消息傳出，地方政界紛紛表達哀悼，蔡家短時間內歷經喜喪交錯的人生轉折，引發各界關注。

九合一風雲／沈伯洋選北市有勝算？綠期待有最佳助選員

民進黨會雖然還未正式提名台北市長候選人，但徵召不分區立委沈伯洋的態勢已越來越明顯；不過，其「仇恨值」高、沒有參選經驗，綠營內部也有雜音，認為他恐難以擔起選戰「母雞」角色，甚至擔心負面影響外溢到新北市、桃園市，乃至於全台灣，以致黨內反對聲音不小，也是事實。

立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野達成共識，三黨團同意四月廿一日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案；韓國瑜宣布完感嘆：「簽這個不容易啊！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。