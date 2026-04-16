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李乾龍稱座車被裝追蹤器 笑稱小事不報案

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁蔡晉宇黃子騰／連線報導

媒體報導，國民黨副主席李乾龍座車去年十一月遭安裝追蹤器，位置就在車後方向燈處；李乾龍昨受訪時證實此事，但笑稱「這小事」。國民黨文傳會主委尹乃菁則正告賴清德政府，「若再發現，一定出動司法正義律師團追查，待賴清德總統卸任後，一定追究到底」。

不過，民進黨昨天表示，台灣是講法治的民主國家，任何國人權益若遭受不法侵害，基於個人權益保障和社會正義維護，都應該立即向司法、警政單位報案，相關單位也都會全力追查，將不法之徒繩之以法；民進黨並指國民黨在真相未能釐清前即惡意指控，類似烏龍指控不是第一次，提醒國民黨尊重司法，也尊重國民的智慧。

新北市警察局昨表示未接獲報案，主動聯繫李乾龍表達關切，李暫無意願報案，預計今天由副局長林武宏會見李乾龍，詢問案件細節及後續人身安全維護。

李乾龍昨表示，事後中央黨部買了偵測器，將所有黨務主管的座車、辦公室都做了檢查。至於是否報警，他笑稱「沒有啦，這小事」。

此外，有媒體報導指國民黨主席鄭麗文之夫、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被情治人員吸收為「運用人員」。鄭麗文昨受訪首度回應說，「就是胡說八道、真的是太好笑」。

國民黨 李乾龍 尹乃菁 賴清德

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