聽新聞
0:00 / 0:00

立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

聯合報／ 記者唐筱恬李人岳黃婉婷／台北報導
立法院長韓國瑜（後排右）主持朝野協商，藍綠黨團總召傅崐萁（中）、蔡其昌（後排左）出席。記者林澔一／攝影
立法院長韓國瑜（後排右）主持朝野協商，藍綠黨團總召傅崐萁（中）、蔡其昌（後排左）出席。記者林澔一／攝影

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野達成共識，三黨團同意四月廿一日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案；韓國瑜宣布完感嘆：「簽這個不容易啊！」

韓國瑜昨天針對總預算案召集朝野協商，朝野討論約一小時達成共識，同意四月廿一日邀請卓揆針對「一一五年度中央政府總預算案」報告並備詢，詢答完畢後即將總預算交付審查，各黨團同意不提復議。

朝野協商結論還指出，行政院應於總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正草案，以及其他軍公教保障措施；另外，立法院已通過的七一八億元新興計畫動支案，行政院應立刻先行執行，立法院同意如數照列、免予凍結。

朝野協商時，民進黨團幹事長莊瑞雄一度強調，立法院提出增加預算的法案，要採取「不違憲」方式，也就是由行政院提出版本為基礎，而不是立院自己提案。國民黨立委牛煦庭則強調，如此等於立院自我閹割，國民黨不會同意。

另外，一點二五兆元軍購的國防特別條例草案，朝野對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目，再次僵持不下。最後，國防部顧立雄提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目，讓朝野提前了解究竟錢要用在什麼地方。韓國瑜宣布，下周提出專案報告，並再召集協商。

針對朝野達成共識，行政院發言人李慧芝感謝韓國瑜居中協調，也感謝朝野各黨團。行政院長卓榮泰說，終於看見新局，他個人表示欣慰。

莊瑞雄 國民黨 國防部 總預算 韓國瑜 卓榮泰 朝野協商 總預算案 顧立雄

延伸閱讀

總預算下周付委 政院：感謝朝野黨團凝聚共識

政院：感謝韓國瑜居中協調 終結總預算230天未審僵局

立院今朝野協商 韓國瑜推總預算前行

今年度總預算案21日將付委審查 卓揆欣慰：終於看見新局

相關新聞

顏慧欣霸凌疑案 顏慶章首發聲 願協助調查

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣去世後，傳出生前疑遭霸凌，行政院成立調查小組進行調查。國民黨立委許宇甄昨天質詢時關切此案調查結果，顏慧欣的父親、財政部前部長顏慶章獲知後表示，他非常願意協助專案小組調查，行政院隨時可透過相關官員通知他時間、地點。這也是顏慶章首次發聲表達立場。

新聞眼／給顏慧欣交代 讓公務員安心

經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。財政部前部長顏慶章昨天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野達成共識，三黨團同意四月廿一日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案；韓國瑜宣布完感嘆：「簽這個不容易啊！」

李乾龍稱座車被裝追蹤器 笑稱小事不報案

媒體報導，國民黨副主席李乾龍座車去年十一月遭安裝追蹤器，位置就在車後方向燈處；李乾龍昨受訪時證實此事，但笑稱「這小事」。國民黨文傳會主委尹乃菁則正告賴清德政府，「若再發現，一定出動司法正義律師團追查，待賴清德總統卸任後，一定追究到底」。

【即時短評】顏慶章為顏慧欣發聲：公務員鞠躬盡瘁 需要的是一個交代

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。顏父、財政部前部長顏慶章今天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會對隱蔽真相的疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

總預算下周付委 政院：感謝朝野黨團凝聚共識

立法院院長韓國瑜15日邀集朝野各黨團，針對今年度中央政府總預算案進行協商並獲致結論。行政院發言人李慧芝表示，感謝韓國瑜院長居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，凝聚共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。