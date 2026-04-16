立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野達成共識，三黨團同意四月廿一日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案；韓國瑜宣布完感嘆：「簽這個不容易啊！」

韓國瑜昨天針對總預算案召集朝野協商，朝野討論約一小時達成共識，同意四月廿一日邀請卓揆針對「一一五年度中央政府總預算案」報告並備詢，詢答完畢後即將總預算交付審查，各黨團同意不提復議。

朝野協商結論還指出，行政院應於總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正草案，以及其他軍公教保障措施；另外，立法院已通過的七一八億元新興計畫動支案，行政院應立刻先行執行，立法院同意如數照列、免予凍結。

朝野協商時，民進黨團幹事長莊瑞雄一度強調，立法院提出增加預算的法案，要採取「不違憲」方式，也就是由行政院提出版本為基礎，而不是立院自己提案。國民黨立委牛煦庭則強調，如此等於立院自我閹割，國民黨不會同意。

另外，一點二五兆元軍購的國防特別條例草案，朝野對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目，再次僵持不下。最後，國防部長顧立雄提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目，讓朝野提前了解究竟錢要用在什麼地方。韓國瑜宣布，下周提出專案報告，並再召集協商。

針對朝野達成共識，行政院發言人李慧芝感謝韓國瑜居中協調，也感謝朝野各黨團。行政院長卓榮泰說，終於看見新局，他個人表示欣慰。