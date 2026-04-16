顏慧欣霸凌疑案 顏慶章首發聲 願協助調查

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣去世後，傳出生前疑遭霸凌，行政院成立調查小組進行調查。國民黨立委許宇甄昨天質詢時關切此案調查結果，顏慧欣的父親、財政部前部長顏慶章獲知後表示，他非常願意協助專案小組調查，行政院隨時可透過相關官員通知他時間、地點。這也是顏慶章首次發聲表達立場。

顏慶章表示，他願意主動陳述意見協助該專案小組調查，以完整反映實際狀況。他說，身為父母，失去女兒哀痛不已，但協助專案小組發現真相更是他的社會責任，專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。

行政院發言人李慧芝昨回應指出，此案已由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員展開調查，第一階段已回收問卷，並依問卷回收內容，密集展開訪談程序。她說，外部委員已召開多次會議，並有初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。至於訪談相關安排，行政院一切尊重外部委員與家屬。

針對顏慧欣疑遭職場霸凌案，行政院長卓榮泰上月指示啟動調查，為確保公正，特例聘請外部專家組成調查委員會，預計兩個月內提交報告，現已展開事實釐清程序。

立法院司法及法制委員會昨進行監察院業務詢答，許宇甄質詢時問及，顏慧欣生前疑遭職場霸凌，監察院是否啟動調查？監察院秘書長黃適卓表示，已有監察委員函詢了解、調查中；行政院已啟動霸凌案調查，只要行政機關有法定釐清事實，監察院就能進入下一階段。

至於顏家曾向媒體透露，顏慧欣遭經貿辦總談判代表楊珍妮咆哮時，連在場「徐姓執秘」也被責罵。經貿辦執秘徐崇欽昨在立院社福及衛環委員會回答國民黨立委洪孟楷質詢時，坦承「徐姓執秘」即他本人，但不認為經貿辦有霸凌氣氛。

徐崇欽指出，對於遭楊珍妮咆哮一事「完全沒有印象」，未感受到經貿辦內部霸凌氣氛，且完全沒聽過顏慧欣有關ＣＰＴＴＰ相關陳述。

至於顏信中所指「高階談判人才斷層」問題，他與顏「一直有討論、都努力過」，後續因對美貿易談判而有所耽擱，目前行政院新增六位編制內談判員額，ＣＰＴＰＰ政府內部均有討論，且分工進行中。

洪孟楷則痛批，依徐崇欽說法，顏慧欣遺書（指辭職信）均不是事實，且經貿辦「氣氛和樂、充滿朝氣」，既然如此，為何卓揆要指示重啟霸凌調查？顏慧欣已逝世，無法再為自己發聲，但經貿辦要讓國人有信心，不該對外聲稱爭取加入ＣＰＴＴＰ，卻沒有實際計畫、推動進度。

洪孟楷也說，楊珍妮作為總代表，不該再迴避立院監督，拒出席經濟、衛環委員會，「她可以躲到什麼時候？」

據了解，楊珍妮在事發後相當低調，面對外界詢問僅重申靜待調查，並公開肯定顏慧欣是重要人才，目前經貿辦各項業務雖維持運作，但成員間避談敏感話題，低氣壓籠罩下，氣氛微妙。

至於上周立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥不滿楊珍妮未遞假單便缺席備詢，行政院說明，楊珍妮是因身體不適就醫請假，假單有送到委員會。