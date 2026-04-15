聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】顏慶章為顏慧欣發聲：公務員鞠躬盡瘁 需要的是一個交代

聯合報／ 記者黃婉婷林河名
財政部前部長顏慶章（左）與女兒顏慧欣（左）昔日合影。本報資料照片
財政部前部長顏慶章（左）與女兒顏慧欣（左）昔日合影。本報資料照片

政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。顏父、財政部前部長顏慶章今天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會對隱蔽真相的疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

顏慧欣辭世，是經貿界的一大損失。但她去世後，2月中向行政院遞出的辭呈曝光，信中痛陳經貿辦對推動台灣加入CPTPP態度消極，提出建言更遭長官嚴厲駁斥，讓外界驚訝政府口口聲聲積極加入國際經貿組織，竟有消極官員作梗；也更讓人痛惜，她因不敵病魔辭世，是否與職場霸凌相關？

對於外界質疑，行政院長卓榮泰宣稱已聘請外部專家組成調查委員會，預計兩個月內提交報告；但相較於家屬及大眾急於獲知疑遭霸凌案的真相，行政院卻急著頒發「一等功績獎章」，給予顏慧欣身後的哀榮。只是，對家屬而言，比起遲來的榮譽，他們更渴望得知愛女因何而逝，一句「不克領受」，已道盡家屬的沉痛抗議。

這段期間，媒體不斷追問調查進度，政院始終以「尊重外部委員」為由，三緘其口，在野立委多次質詢也無功而返；至於遭影射的當事人、經貿辦總談判代表楊珍妮也未被要求暫離現職或停職接受調查，卻屢向立院告假，難免啟人疑竇。

前年發生勞動部官員謝宜容霸凌案後，中央政府即重申「霸凌零容忍」；當時除重啟調查機制，還擴大清查機關霸凌案，並進行人力與制度檢討。然而，隨著社會指責的浪頭過去，多少霸凌事件依舊在各機關發生？

回顧謝宜容案的前車之鑑，當時輿論最痛恨的，莫過於行政體系的「官官相護」。政院也該避免重蹈覆轍，才不會讓外界質疑啟動調查只是虛晃一招，或其實另有隱情。外界雖可理解對美談判重要性，但如何在業務維繫與調查公正性間取得平衡，也考驗政院與外部委員的智慧。

鞠躬盡瘁的公務員，身後需要的是一個清楚交代，而不是不明所以的勳章。顏慶章在此刻發聲，為女奔走，無疑釋出了家屬強烈的不滿信號，更代表前政務官對賴政府冷漠的控訴。行政院更須明白，調查此案不只是為了撫平一個家庭的傷痛，更是要向全國公務員證明政府處理霸凌案的決心。

政院 職場霸凌 行政院

延伸閱讀

顏慧欣疑遭霸凌父表態願協助調查 政院：已協助聯繫約訪

坦言國際經貿談判機制該檢討 卓榮泰：已編制6位常設文官

圖表看時事／台灣申請加入CPTPP停滯4年 若成會員國紅利多

美國301調查即將舉行公聽會 卓揆：準備好了

相關新聞

顏慧欣霸凌疑案 顏慶章首發聲 願協助調查

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣去世後，傳出生前疑遭霸凌，行政院成立調查小組進行調查。國民黨立委許宇甄昨天質詢時關切此案調查結果，顏慧欣的父親、財政部前部長顏慶章獲知後表示，他非常願意協助專案小組調查，行政院隨時可透過相關官員通知他時間、地點。這也是顏慶章首次發聲表達立場。

新聞眼／給顏慧欣交代 讓公務員安心

經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。財政部前部長顏慶章昨天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

立院朝野協商 總預算21日付委 國防特別預算再議

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野達成共識，三黨團同意四月廿一日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案；韓國瑜宣布完感嘆：「簽這個不容易啊！」

李乾龍稱座車被裝追蹤器 笑稱小事不報案

媒體報導，國民黨副主席李乾龍座車去年十一月遭安裝追蹤器，位置就在車後方向燈處；李乾龍昨受訪時證實此事，但笑稱「這小事」。國民黨文傳會主委尹乃菁則正告賴清德政府，「若再發現，一定出動司法正義律師團追查，待賴清德總統卸任後，一定追究到底」。

【即時短評】顏慶章為顏慧欣發聲：公務員鞠躬盡瘁 需要的是一個交代

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。顏父、財政部前部長顏慶章今天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會對隱蔽真相的疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

總預算下周付委 政院：感謝朝野黨團凝聚共識

立法院院長韓國瑜15日邀集朝野各黨團，針對今年度中央政府總預算案進行協商並獲致結論。行政院發言人李慧芝表示，感謝韓國瑜院長居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，凝聚共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。