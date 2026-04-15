【即時短評】顏慶章為顏慧欣發聲：公務員鞠躬盡瘁 需要的是一個交代

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌，社會高度關注，但調查三周至今未果。顏父、財政部前部長顏慶章今天公開喊話願受約訪，可見家屬對真相調查之急切。若政院真有誠意釐清，理應主動揭露階段性進度，而非直到家屬發聲，才被動說明；如此才可能消弭社會對隱蔽真相的疑慮，也避免家屬的耐心與信任，在漫長程序中消磨殆盡。

顏慧欣辭世，是經貿界的一大損失。但她去世後，2月中向行政院遞出的辭呈曝光，信中痛陳經貿辦對推動台灣加入CPTPP態度消極，提出建言更遭長官嚴厲駁斥，讓外界驚訝政府口口聲聲積極加入國際經貿組織，竟有消極官員作梗；也更讓人痛惜，她因不敵病魔辭世，是否與職場霸凌相關？

對於外界質疑，行政院長卓榮泰宣稱已聘請外部專家組成調查委員會，預計兩個月內提交報告；但相較於家屬及大眾急於獲知疑遭霸凌案的真相，行政院卻急著頒發「一等功績獎章」，給予顏慧欣身後的哀榮。只是，對家屬而言，比起遲來的榮譽，他們更渴望得知愛女因何而逝，一句「不克領受」，已道盡家屬的沉痛抗議。

這段期間，媒體不斷追問調查進度，政院始終以「尊重外部委員」為由，三緘其口，在野立委多次質詢也無功而返；至於遭影射的當事人、經貿辦總談判代表楊珍妮也未被要求暫離現職或停職接受調查，卻屢向立院告假，難免啟人疑竇。

前年發生勞動部官員謝宜容霸凌案後，中央政府即重申「霸凌零容忍」；當時除重啟調查機制，還擴大清查機關霸凌案，並進行人力與制度檢討。然而，隨著社會指責的浪頭過去，多少霸凌事件依舊在各機關發生？

回顧謝宜容案的前車之鑑，當時輿論最痛恨的，莫過於行政體系的「官官相護」。政院也該避免重蹈覆轍，才不會讓外界質疑啟動調查只是虛晃一招，或其實另有隱情。外界雖可理解對美談判重要性，但如何在業務維繫與調查公正性間取得平衡，也考驗政院與外部委員的智慧。

鞠躬盡瘁的公務員，身後需要的是一個清楚交代，而不是不明所以的勳章。顏慶章在此刻發聲，為女奔走，無疑釋出了家屬強烈的不滿信號，更代表前政務官對賴政府冷漠的控訴。行政院更須明白，調查此案不只是為了撫平一個家庭的傷痛，更是要向全國公務員證明政府處理霸凌案的決心。