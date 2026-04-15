總預算下周付委 政院：感謝朝野黨團凝聚共識

立法院院長韓國瑜15日邀集朝野各黨團，針對今年度中央政府總預算案進行協商並獲致結論。行政院發言人李慧芝表示，感謝韓國瑜院長居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，凝聚共識。

李慧芝指出，各黨團同意於下周邀請行政院赴立法院進行總預算案說明，並在完成質詢後即付委審查，終結總預算案長達230天未審的僵局，對於國家政務推動具有正面意義。

李慧芝表示，此次協商亦確認，立法院在審查總預算時，將如數照列718億元新興計畫預算，且不予凍結，讓各項政策得以順利推動，公務同仁也能安心執行職務，行政院對此表達感謝。

此外，針對《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，李慧芝表示，今日朝野協商尚未取得共識，期盼儘速凝聚共識；國防部提出特別預算是為了加速戰力形成，若分階段編列恐影響採購時機與整體效益。本案規劃8年期、上限1.25兆元，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具、防空反飛彈及AI與C5ISR等項目，相關方案已完成長期評估並獲美方支持，後續將持續與立法院充分溝通，爭取朝野共同支持。

李慧芝進一步指出，行政院將依據憲法所賦予之預算編列權責，持續檢視並研議修訂《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關規範，展現政府持續照顧並提升軍公教及警消人員權益的決心。