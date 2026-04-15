今年度總預算案21日將付委審查 卓揆欣慰：終於看見新局

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院朝野黨團15日達成共識，同意21日邀行政院長卓榮泰報告後交付委員會審查。行政院長卓榮泰指出，應該在去年九月開始審查的今年度中央政府總預算在延宕了230天後，今天終於看見新局，他個人表示欣慰。

卓榮泰說，此次協商亦確認，立法院在審查總預算時，將如數照列718億元新興計畫預算，且不予凍結，讓各項政策得以順利推動，公務同仁也能安心執行職務。

朝野共識另包括，行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正案。卓榮泰說，行政院將依據憲法所賦予之預算編列權責，持續檢視並研議修訂「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關規範，展現政府持續提升軍公教及警消人員權益的決心。

此外，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」，卓榮泰說，期盼儘速凝聚共識，國防部提出特別預算是為了加速戰力形成，若分階段編列恐影響採購時機與整體效益。本案規劃8年期、上限1.25兆元，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具、防空反飛彈及AI與C5ISR等項目，相關方案已完成長期評估並獲美方支持，後續將持續與立法院充分溝通，爭取朝野共同支持。

卓榮泰表示，現在已進入四月中旬，期盼立法院能儘速審查通過總預算，讓人民看見，不分朝野都願意共同努力，讓國家可以大步向前進。