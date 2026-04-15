快訊

現場疑點重重…日本京都11歲男童命案 日媒曝繼父承認涉棄屍

李乾龍座車驚傳遭裝追蹤器 新北警：未接獲報案明將主動會面了解

聽新聞
0:00 / 0:00

李乾龍座車驚傳遭裝追蹤器 新北警：未接獲報案明將主動會面了解

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨副主席兼秘書長李乾龍驚傳座車遭裝追蹤器。圖／聯合報資料畫面
國民黨副主席兼秘書長李乾龍驚傳座車遭裝追蹤器。圖／聯合報資料畫面

國民黨副主席李乾龍座車傳出遭安裝追蹤器，新北市警局今晚緊急聲明表示未接獲報案，主動聯繫李乾龍後仍婉拒報案，新北警副局長林武宏明天上午將前往會見李乾龍，針對案件細節及後續維安需求進行詢問，並徵詢人身安全維護意見。

新北市警局表示，接獲訊息後第一時間由副局長林武宏主動電話聯繫副主席李乾龍本人表達關切，並洽詢受理報案相關事宜及是否針對現有座車、住居所進行安檢測試。經溝通了解，李乾龍表示婉拒報案。新北市警局對於當事人意願表達尊重，惟若發現具體不法跡證亦將即時主動偵辦。

新北警指出，為確保公眾人物人身安全及社會治安穩定，經聯絡安排後明天上午10時30分將由副局長林武宏主動前往拜會李乾龍，針對本案細節及後續維安需求進行詳談，並徵詢人身安全維護意見。並將根據其意願與實際需求，研議妥適之規劃以落實各項安全保障措施，防範任何不法侵害維護社會秩序。

國民黨 李乾龍

延伸閱讀

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 民進黨：真相未能釐清前勿惡意指控

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

顏慧欣疑遭霸凌父表態願協助調查 政院：已協助聯繫約訪

女童遭特教生攻擊引關注 金門縣府：召開跨局處會議全面檢討

相關新聞

李乾龍座車驚傳遭裝追蹤器 新北警：未接獲報案明將主動會面了解

國民黨副主席李乾龍座車傳出遭安裝追蹤器，新北市警局今晚緊急聲明表示未接獲報案，主動聯繫李乾龍後仍婉拒報案，新北警副局長林武宏明天上午將前往會見李乾龍，針對案件細節及後續維安需求進行詢問，並徵詢人身安全維護意見。

政院：感謝韓國瑜居中協調 終結總預算230天未審僵局

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院朝野黨團15日達成共識，同意21日邀行政院長卓榮泰報告後交付委員會審查。行政院發言人李慧芝感謝立法院長韓國瑜居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，終結總預算案長達230天未審的僵局，對國家政務推動具正面意義。

【重磅快評】李貞秀爭議 民眾黨何不公布一刀斃命證據？

民眾黨前立委李貞秀近日搶占媒體版面，民眾黨不久前還「全黨護一人」，如今李貞秀竟成親綠媒體的貴賓，應驗政壇名言：「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人」。民眾黨若無法公布「一刀斃命」的證據，被切割的人一定怨念難消；開鍘李貞秀宛如「內傷拳」，未傷對手，先傷自己。

總預算有解…朝野同意4/21付委 政院半年內提軍人待遇修法

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。韓國瑜宣布朝野協商結論，三黨團同意4月21日邀請行政院長卓榮泰報告總預算後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

總預算下周付委 政院：感謝朝野黨團凝聚共識

立法院院長韓國瑜15日邀集朝野各黨團，針對今年度中央政府總預算案進行協商並獲致結論。行政院發言人李慧芝表示，感謝韓國瑜院長居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，凝聚共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。