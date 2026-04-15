李乾龍座車驚傳遭裝追蹤器 新北警：未接獲報案明將主動會面了解

國民黨副主席李乾龍座車傳出遭安裝追蹤器，新北市警局今晚緊急聲明表示未接獲報案，主動聯繫李乾龍後仍婉拒報案，新北警副局長林武宏明天上午將前往會見李乾龍，針對案件細節及後續維安需求進行詢問，並徵詢人身安全維護意見。

新北市警局表示，接獲訊息後第一時間由副局長林武宏主動電話聯繫副主席李乾龍本人表達關切，並洽詢受理報案相關事宜及是否針對現有座車、住居所進行安檢測試。經溝通了解，李乾龍表示婉拒報案。新北市警局對於當事人意願表達尊重，惟若發現具體不法跡證亦將即時主動偵辦。

新北警指出，為確保公眾人物人身安全及社會治安穩定，經聯絡安排後明天上午10時30分將由副局長林武宏主動前往拜會李乾龍，針對本案細節及後續維安需求進行詳談，並徵詢人身安全維護意見。並將根據其意願與實際需求，研議妥適之規劃以落實各項安全保障措施，防範任何不法侵害維護社會秩序。