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政院：感謝韓國瑜居中協調 終結總預算230天未審僵局

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院朝野黨團15日達成共識，同意21日邀行政院卓榮泰報告後交付委員會審查。行政院發言人李慧芝感謝立法院長韓國瑜居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，終結總預算案長達230天未審的僵局，對國家政務推動具正面意義。

李慧芝表示，此次協商亦確認，立法院在審查總預算時，將如數照列718億元新興計畫預算，且不予凍結，讓各項政策得以順利推動，公務同仁也能安心執行職務，行政院對此表達感謝。

此外，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，李慧芝表示，今日朝野協商尚未取得共識，期盼儘速凝聚共識。

李慧芝說，國防部提出特別預算是為了加速戰力形成，若分階段編列恐影響採購時機與整體效益。本案規劃8年期、上限1.25兆元，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具、防空反飛彈及AI與C5ISR等項目，相關方案已完成長期評估並獲美方支持，後續將持續與立法院充分溝通，爭取朝野共同支持。

李慧芝進一步指出，行政院將依據憲法所賦予之預算編列權責，持續檢視並研議修訂「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關規範，展現政府持續照顧並提升軍公教及警消人員權益的決心。

政院 行政院 卓榮泰

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