【重磅快評】李貞秀爭議 民眾黨何不公布一刀斃命證據？

民眾黨前立委李貞秀近日搶占媒體版面，民眾黨不久前還「全黨護一人」，如今李貞秀竟成親綠媒體的貴賓，應驗政壇名言：「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人」。民眾黨若無法公布「一刀斃命」的證據，被切割的人一定怨念難消；開鍘李貞秀宛如「內傷拳」，未傷對手，先傷自己。

民眾黨中評會以「四大罪」開除李貞秀黨籍，包括：一、諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞民眾黨和諧；二、連續性違紀；三、視國家公職與支持者之託付於無物，李貞秀4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理；四、嚴重違反黨紀與政治倫理，經規勸說明不分區立委之公益性質與應盡義務後，李貞秀仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委前提。

民進黨之前猛咬國籍爭議，圍剿李貞秀下台，一度促成藍白聯手抗綠；但李貞秀爆料新竹市長高虹安拿了前主席柯文哲700萬元等事件後，反而促使民眾黨「自宮」。綠白殊途同歸，但李貞秀最後陣亡在自家人手上，當然對民眾黨更多怨懟。

民眾黨中評會依據《紀律評議裁決準則》開鍘，第32條規定，黨公職違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理，惟情節重大者，應予除名以下處分；第36條規定，黨員其他違紀行為得依情節輕重，經出席中評委決議通過，應予除名以下處分。

李貞秀直播自爆造成傷害，雖然她坦言失言，但民眾黨必須黨紀立威。不過，柯文哲過去物化女性、歧視弱勢、羞辱幕僚是狗等失言或爆粗口風波，絕不亞於李貞秀；以柯文哲口無遮攔的標準，李貞秀根本是小巫見大巫，中評會以「諸多言行嚴重影響黨聲譽」、「黨員之其他違紀行為」等論述來定罪，李貞秀當然難以信服。

雙方最大爭議在於，到底李貞秀是否提出請辭對價關係。民眾黨主席黃國昌證實，李貞秀曾在會議突然提出要求，「她認為要先拿到錢，才願意辭去不分區立委」。李貞秀則回嗆，黃國昌一派胡言，要求趕快公布全程錄音等相關記錄，「欲加之罪，何患無辭」。

從黨主席、中評會都信誓旦旦指控，李貞秀要錢才辭，她本人卻矢口否認，外界不免質疑，這麼嚴重的指控，為何演變成各說各話羅生門？對於李貞秀近日無差別掃射，黃國昌今天卻四兩撥千斤說，不需要被政治口水帶著走，更不必把心力花在這些不重要的人事物上。

不過，重要評議會議錄音錄影已是標配，一是保護相關當事人、二是若發生爭端才有評斷依據。民眾黨若放任開除事件延燒成羅生門，只會加強社會質疑，除非會議沒有錄音錄影，或者根本沒有相關談話，那就另當別論。

政治可以有立場，但不能沒有證據；黨紀可以嚴格，但不能失去說服力。李貞秀案的關鍵不在聲量大小，而在有無取信社會的事證；柯文哲一審重判已經烽火連天，如今李貞秀案形同火上加油，民進黨固然想煽風點火，但真正的考驗仍在民眾黨自身，若始終端不出關鍵證據，這場風暴恐將從茶壺內風暴，升高為對政黨治理能力與政治誠信的全面質疑。