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總統將出訪史瓦帝尼 涉外人士：展現台灣外交誠信韌性

中央社／ 台北15日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德將出訪史瓦帝尼，涉外人士今天表示，此不僅是見證雙邊合作成果，更是在向國際社會宣告，台灣透過「總合外交」推進與友盟的實質關係，向世界展現台灣外交路線的誠信與韌性。

總統賴清德將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」。

涉外人士從中國經營非洲角度指出，中國透過「一帶一路」戰略與「中非合作論壇」，意圖將非洲每個國家納入中國政治勢力版圖，而史瓦帝尼是中國在非洲最想得到的「最後一塊拼圖」；但長期以來，中國口惠而實不至的承諾，又常讓非洲國家落入「債務陷阱」。

涉外人士表示，中國宣稱大型開發案將有助提升當地就業率、促進經濟成長率，但工程卻是由中國統包、由中國工人進駐當地進行興建作業；且這些光鮮亮麗的貸款與基礎建設背後，北京優先考慮的是如何掌控當地的電力、道路、橋梁、港口等關鍵基礎設施，進而鎖定非洲豐富的礦產資源與全球供應鏈。

2023年宏都拉斯轉向與中國建交、亦是一例。涉外人士指出，當初中方許下的經濟榮景承諾並未兌現，中國未如約提供相應的白蝦市場支持，導致宏國當地蝦農與養殖產業受到劇烈衝擊，並讓宏國面臨貿易逆差擴大與中國產品大量傾銷的問題。

宏都拉斯非唯一案例，涉外人士說，拉丁美洲、非洲與印太地區等許多國家，也同樣面臨相同處境，顯示北京的經濟諾言往往只是包著糖衣的政治籌碼，一旦失去利用價值，留下的只有凋零產業與沉重債務。

涉外人士說，據了解，中國確實對史瓦帝尼軟硬兼施，一方面以切斷貿易往來作要脅，另一方面不斷開出商業利益的空頭支票。

涉外人士指出，相較於中國霸權式的資源掠奪，台灣在史瓦帝尼推動公衛醫療、婦女賦權、人才培育、資通訊合作等，以具體的「榮邦計畫」提升史國整體韌性，這種以人為本的外交路線，與中方的蠻橫擴張形成強烈對比。

涉外人士表示，中國近年來持續以強大壓力脅迫台灣的太平洋友邦帛琉，手段包括禁止中國旅客前往帛琉觀光、直接要求放棄與台灣邦誼等壓力，以及持續不斷的金錢拉攏；而帛琉總統本週受訪時，也主動向外媒揭示中國施壓手法。

涉外人士表示，帛琉堅定與台灣站在一起，主因是雙方邦誼建立在民主自由人權等共享價值的基礎之上，且台灣不以脅迫為手段，而是透過專業的農漁業、醫療衛生、觀光發展、教育培訓、文化交流、海洋保育及海事安全推動合作，持續獲得帛琉政府與人民的高度肯定。

涉外人士說，帛琉近年積極推動「藍色經濟」與「綠色觀光」，也與台灣永續發展理念高度契合，這種基於雙方民主與主權尊重的關係，凸顯台灣是一個可以患難與共的夥伴，而非一個試圖掌控其友邦未來的債主。

中方 北京 非洲

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