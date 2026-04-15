快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

對美軍購或納入商購仍陷僵局 韓國瑜下周再召集協商軍購條例

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院長韓國瑜召集黨團協商軍購特別條例，朝野再次為了應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目而相持不下。國防部長顧立雄（圖中）最終提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目。圖／立法院國會頻道
立法院長韓國瑜召集黨團協商軍購特別條例，朝野再次為了應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目而相持不下。國防部長顧立雄（圖中）最終提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目。圖／立法院國會頻道

攸關1.25兆元軍購的特別條例草案卡關多時，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，朝野雖然同意採用民眾黨版的條例名稱，但對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目再次相持不下。國防部長顧立雄提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目。最後韓國瑜宣告，下周提出專報並再召集協商。

外交國防委員會在三月底初審軍購特別條例草案，絕大多數條文均保留交付黨團協商，召委陳冠廷上周召集朝野協商，但因國民黨立委集體缺席而告吹。韓國瑜今天下午再次召集三黨黨團與國防部長顧立雄等官員進行協商。

針對名稱問題，朝野終於同意採用民眾黨版較為折衷的文字，將條例名稱定為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。

不過從緊接下來的條文第一條開始，朝野三黨再次為了究竟是僅限於對美軍購；或應包含無人機等商購項目而僵持不下。民進黨立委陳冠廷、林楚茵及沈伯洋等人力主為了扶持無人機等本土產業，也應將3000多億元商購及台灣之盾也納入特別條例及預算。國民黨立委徐宇甄仍堅持採購應該公開透明，讓立院能有效監督以避免弊案，堅持商購項目應回歸年度預算。

顧立雄提議，有鑒於各方將特別條例和詳列採購項目的特別預算卡在一起，國防委員會可再排一次專案報告，以類似提前審議預算的方式，由國防部說明計畫自製及商購的項目，讓朝野提前了解究竟錢要用在什麼地方，以便有助於各方達成共識。

民進黨團總召蔡其昌進一步提議，國防委員會可在下周一安排國防部專案報告；並請立法院長韓國於下周四前再次安排朝野協商。韓國瑜則呼籲各黨團，針對最關鍵的採購項目及金額上限，應在協商前再先行內部溝通。

民進黨團 國民黨 陳冠廷

延伸閱讀

不對稱軍購武器發揮效能 藍委籲：須建立不對稱戰略思維

總預算、軍購15日協商 財劃法未列議程

立院15日協商國防特別條例 綠：謹慎以對樂觀期待

總預算終於動了！朝野達兩共識 卓榮泰21日報告後付委

相關新聞

總預算有解 朝野同意4/21付委 政院半年內提軍人待遇修法

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。韓國瑜宣布朝野協商結論，三黨團同意4月21日邀請行政院長卓榮泰報告總預算後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」

顏慧欣疑遭霸凌父表態願協助調查 政院：已協助聯繫約訪

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，傳出她生前疑遭職場霸凌，顏父、財政部前部長顏慶章首度表態稱願協助調查。行政院指出，調查小組已完成問卷回收，正密集展開訪談，初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 民進黨：真相未能釐清前勿惡意指控

國民黨副主席李乾龍座車疑似被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁指出，要正告賴清德政府，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。民進黨今天表示，台灣是講法治的民主國家，任何國人權益若遭受不法侵害，基於個人權益保障和社會正義維護，都應該立即向司法、警政單位報案，相關單位也都會全力追查，將不法之徒繩之以法。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

對美軍購或納入商購仍陷僵局 韓國瑜下周再召集協商軍購條例

攸關1.25兆元軍購的特別條例草案卡關多時，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，朝野雖然同意採用民眾黨版的條例名稱，但對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目再次相持不下。國防部長顧立雄提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目。最後韓國瑜宣告，下周提出專報並再召集協商。

總預算終於動了！朝野達兩共識 卓榮泰21日報告後付委

立法院長韓國瑜15日針對「2026年度中央政府總預算案」召集朝野黨團協商，最終各黨團同意於 4月21日邀請行政院長卓榮泰率相關部會報告編製經過並備質詢，卓揆報告後付委。各黨團達成兩項共識，政院應提出軍警加薪、停砍年改編列，並先執行已通過之新興計畫動支案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。