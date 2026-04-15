對美軍購或納入商購仍陷僵局 韓國瑜下周再召集協商軍購條例

攸關1.25兆元軍購的特別條例草案卡關多時，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，朝野雖然同意採用民眾黨版的條例名稱，但對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目再次相持不下。國防部長顧立雄提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目。最後韓國瑜宣告，下周提出專報並再召集協商。

外交國防委員會在三月底初審軍購特別條例草案，絕大多數條文均保留交付黨團協商，召委陳冠廷上周召集朝野協商，但因國民黨立委集體缺席而告吹。韓國瑜今天下午再次召集三黨黨團與國防部長顧立雄等官員進行協商。

針對名稱問題，朝野終於同意採用民眾黨版較為折衷的文字，將條例名稱定為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。

不過從緊接下來的條文第一條開始，朝野三黨再次為了究竟是僅限於對美軍購；或應包含無人機等商購項目而僵持不下。民進黨立委陳冠廷、林楚茵及沈伯洋等人力主為了扶持無人機等本土產業，也應將3000多億元商購及台灣之盾也納入特別條例及預算。國民黨立委徐宇甄仍堅持採購應該公開透明，讓立院能有效監督以避免弊案，堅持商購項目應回歸年度預算。

顧立雄提議，有鑒於各方將特別條例和詳列採購項目的特別預算卡在一起，國防委員會可再排一次專案報告，以類似提前審議預算的方式，由國防部說明計畫自製及商購的項目，讓朝野提前了解究竟錢要用在什麼地方，以便有助於各方達成共識。

民進黨團總召蔡其昌進一步提議，國防委員會可在下周一安排國防部專案報告；並請立法院長韓國於下周四前再次安排朝野協商。韓國瑜則呼籲各黨團，針對最關鍵的採購項目及金額上限，應在協商前再先行內部溝通。