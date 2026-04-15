總預算終於動了！朝野達兩共識 卓榮泰21日報告後付委

立法院長韓國瑜15日針對「2026年度中央政府總預算案」召集朝野黨團協商，最終各黨團同意於 4月21日邀請行政院長卓榮泰率相關部會報告編製經過並備質詢，卓揆報告後付委。各黨團達成兩項共識，政院應提出軍警加薪、停砍年改編列，並先執行已通過之新興計畫動支案。

依照立法院黨團協商結論，各黨團同意定4月21日（星期二）邀請行政院長、主計長、財政部部長列席報告「2026年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢（含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告）。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

韓國瑜請財政委員會於4月16日（星期四）下午五時前，將總預算案審查日程及分配表送交議事處，相關事宜將於4月17日（星期五）院會報告。

各黨團同意針對 2026年度總預算案付委事宜，為求行政立法互動和諧，同意要點如下：

一、行政院應於2026年度總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案及其他有關軍公教保障措施，以展現回應立法保障軍公教權益之意旨。

二、另針對總預算案完成審查前，立法院已通過之新興計畫動支案，行政院應予立刻先行執行，立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，並免予凍結。