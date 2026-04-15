顏慧欣疑遭霸凌父表態願協助調查 政院：已協助聯繫約訪

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，傳出她生前疑遭職場霸凌，顏父、財政部前部長顏慶章首度表態稱願協助調查。行政院指出，調查小組已完成問卷回收，正密集展開訪談，初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。

顏慧欣疑遭職場霸凌案，行政院長卓榮泰指示啟動調查，為確保公正，特例聘請外部專家組成調查委員會，預計2個月內提交報告，調查程序進行中。

今天上午立法院司法及法制委員會許宇甄立委質詢有關顏慧欣霸凌案調查結果，顏慶章得知後表示，願意主動陳述意見協助該專案小組調查，以完整反應實際狀況。

顏慶章指出，身為父母，失去女兒哀痛不已，但協助專案小組發現真相更是他的社會責任，而專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。這也是行政院宣示調查後，顏慶章首次發聲表達立場。

對此，行政院發言人李慧芝指出，本案已由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員展開調查，目前進度已第一階段回收問卷，並依照問卷回收內容，密集展開訪談程序。

李慧芝說，外部委員已召開多次會議，並有初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。至於訪談相關安排，行政院一切尊重外部委員與家屬。