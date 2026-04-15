總預算有解…朝野同意4/21付委 政院半年內提軍人待遇修法

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。韓國瑜宣布朝野協商結論，三黨團同意4月21日邀請行政院長卓榮泰報告總預算後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」

韓國瑜今天針對總預算召集朝野協商，朝野討論約一小時達成共識。韓國瑜宣布協商結論指出，各黨團同意4月21日邀請卓榮泰針對「115年度中央政府總預算案」報告並備詢，詢答完畢後即將總預算交付審查，各黨團同意不提出復議，另外民眾黨團要撤回總預算復議案。

朝野協商結論還指出，行政院應於115年總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正草案，以及其他軍公教保障措施，以回應立法保障軍公教權益的意旨。另外總預算案完成審查前，立法院已通過的新興計畫動支案，行政院應立刻先行執行，立法院同意如數照列，免予凍結。

民進黨團幹事長莊瑞雄在協商時指，民進黨團很願意讓總預算案付委審查，事實上從前總統蔡英文到賴清德總統，已讓軍公教調薪4次、幅度達14%，民進黨支持給軍人福利，但要採取「不違憲」的方式，也就是如果要加薪，應由行政院提出版本，而不是立法院自己提案。

民眾黨團總召陳清龍在達成共識後強調，軍人加薪、警察退休保障等都是立法三讀通過的案子，立法院本身對法律案有提案之權，如果立法院不能提案增加預算，那老農津貼預算、議員助理費怎麼會由立法院增加呢？

國民黨立委牛煦庭表示，雖然黨團同意朝野協商結論，但還是必須強調，台灣身為法治國家，行政院應該先執行立院三讀法律，即便要去釋憲，也應該先執行再去釋憲，另外立法院有提案權，若未來提案都必須以行政院版本為基礎，那等於是要立院自我閹割，國民黨不會同意這樣做法。