快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算有解…朝野同意4/21付委 政院半年內提軍人待遇修法

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（後排左）下午主持總預算及國防特別條例草案黨團協商。記者林澔一／攝影
立法院長韓國瑜（後排左）下午主持總預算及國防特別條例草案黨團協商。記者林澔一／攝影

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。韓國瑜宣布朝野協商結論，三黨團同意4月21日邀請行政院卓榮泰報告總預算後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」

韓國瑜今天針對總預算召集朝野協商，朝野討論約一小時達成共識。韓國瑜宣布協商結論指出，各黨團同意4月21日邀請卓榮泰針對「115年度中央政府總預算案」報告並備詢，詢答完畢後即將總預算交付審查，各黨團同意不提出復議，另外民眾黨團要撤回總預算復議案。

朝野協商結論還指出，行政院應於115年總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正草案，以及其他軍公教保障措施，以回應立法保障軍公教權益的意旨。另外總預算案完成審查前，立法院已通過的新興計畫動支案，行政院應立刻先行執行，立法院同意如數照列，免予凍結。

民進黨團幹事長莊瑞雄在協商時指，民進黨團很願意讓總預算案付委審查，事實上從前總統蔡英文到賴清德總統，已讓軍公教調薪4次、幅度達14%，民進黨支持給軍人福利，但要採取「不違憲」的方式，也就是如果要加薪，應由行政院提出版本，而不是立法院自己提案。

民眾黨團總召陳清龍在達成共識後強調，軍人加薪、警察退休保障等都是立法三讀通過的案子，立法院本身對法律案有提案之權，如果立法院不能提案增加預算，那老農津貼預算、議員助理費怎麼會由立法院增加呢？

國民黨立委牛煦庭表示，雖然黨團同意朝野協商結論，但還是必須強調，台灣身為法治國家，行政院應該先執行立院三讀法律，即便要去釋憲，也應該先執行再去釋憲，另外立法院有提案權，若未來提案都必須以行政院版本為基礎，那等於是要立院自我閹割，國民黨不會同意這樣做法。

民進黨團 行政院 韓國瑜 朝野協商 卓榮泰

延伸閱讀

總預算、軍購15日協商 財劃法未列議程

不對稱軍購武器發揮效能 藍委籲：須建立不對稱戰略思維

相關新聞

總預算有解…朝野同意4/21付委 政院半年內提軍人待遇修法

今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。韓國瑜宣布朝野協商結論，三黨團同意4月21日邀請行政院長卓榮泰報告總預算後交付審查，而行政院也必須在半年內提出軍人、警察待遇相關修正草案，韓國瑜宣布完還感嘆：「簽這個不容易啊！」

顏慧欣疑遭霸凌父表態願協助調查 政院：已協助聯繫約訪

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，傳出她生前疑遭職場霸凌，顏父、財政部前部長顏慶章首度表態稱願協助調查。行政院指出，調查小組已完成問卷回收，正密集展開訪談，初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 民進黨：真相未能釐清前勿惡意指控

國民黨副主席李乾龍座車疑似被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁指出，要正告賴清德政府，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。民進黨今天表示，台灣是講法治的民主國家，任何國人權益若遭受不法侵害，基於個人權益保障和社會正義維護，都應該立即向司法、警政單位報案，相關單位也都會全力追查，將不法之徒繩之以法。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

對美軍購或納入商購仍陷僵局 韓國瑜下周再召集協商軍購條例

攸關1.25兆元軍購的特別條例草案卡關多時，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，朝野雖然同意採用民眾黨版的條例名稱，但對於應該僅限對美軍購或納入無人機等商購項目再次相持不下。國防部長顧立雄提議再排專案報告，由國防部說明計畫自製及商購的項目。最後韓國瑜宣告，下周提出專報並再召集協商。

總預算終於動了！朝野達兩共識 卓榮泰21日報告後付委

立法院長韓國瑜15日針對「2026年度中央政府總預算案」召集朝野黨團協商，最終各黨團同意於 4月21日邀請行政院長卓榮泰率相關部會報告編製經過並備質詢，卓揆報告後付委。各黨團達成兩項共識，政院應提出軍警加薪、停砍年改編列，並先執行已通過之新興計畫動支案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。