陳明祺指鄭習會沒提兩岸互不隸屬 馬文君反批：對美照單全收才叫跪

鄭習會落幕，外交部次長陳明祺提及此次鄭習會，因國民黨主席鄭麗文沒重申中華民國、中華人民共和國互不隸屬的立場，恐造成國際對我方誤解。國民黨立委馬文君反問「我們政府在做什麼？」在野黨突破目前兩岸的緊張關係，走出另外一條路，且美國對我方要求照單全收，這才叫「跪」。

馬文君說，民進黨政府應該最有條件讓全世界知道我方立場，但他們卻不去做，可能也沒辦法做，這一次「鄭習會」最重要部分，是在野黨突破目前兩岸的緊張關係，走出另外一條路。外交部需要讓國內、國際了解中華民國的立場，不能去當陸委會的角色，只會耍嘴皮子。

馬文君表示，政府視野、角色看的是國際，我方加入CPTPP、新南向推動、拓展國際空間都需要更多努力，在野黨也相當支持，但目前仍看不出任何成果，甚至美國對我方要求，都照單全收，拋下原先堅持，包括萊豬、萊牛進口，通通要依照美國的標準依循，這才叫「跪」；更重要的是，還把最關鍵的半導體技術送出國，還將整個產業鏈、供應鏈全部挪出去。

馬文君盼外交部、經濟部拿出國際視野，務實面對，外交部面對的是全世界，不是只有美國，不是只有邦交國，對中國大陸的兩岸關係也非常重要。當前這麼多歐洲國家，都想要與中國合作，甚至連川普總統都急著要與習近平主席見面，如果維繫好與中國大陸的關係，對我方和平有幫助，「為什麼我們不可以？為什麼我們做不到？為什麼我們不去做呢？」