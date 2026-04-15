李貞秀喪失立委資格 中選會公告許忠信遞補

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，她生前留下的辭職信，曝露任職期間曾遭長官霸凌，媒體報導，顏家人後續對外說明，她曾遭經貿辦總談判代表楊珍妮咆哮，連在場的「徐姓執秘」也被責罵。立委洪孟楷今天在立法院社福及衛環委員會質詢經貿辦執秘徐崇欽，徐坦承媒體所寫徐姓執秘是他本人，但他不認為經貿辦有霸凌氣氛。

2026-04-15 15:27