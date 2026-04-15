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李貞秀喪失立委資格 中選會公告許忠信遞補
前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函後，下午已公告，遞補者為民眾黨籍的許忠信。
陸配李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，中選會同日表示，收到民眾黨發函開除李貞秀黨籍，因此依公職人員選舉罷免法規定，函請立法院註銷李貞秀的立委名籍。
中選會證實，今天上午已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法規定辦理遞補，並於之後召開的委員會議追認遞補案。
中選會今天下午在官方網站公告「全國不分區及僑居國外國民選出的第11屆立法委員遞補當選人名單」顯示，遞補當選人為民眾黨籍的許忠信，且其任期至第11屆立法委員任期屆滿日為止。
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