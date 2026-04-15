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許毓仁：美方對國民黨版軍購預算＋N陌生 恐影響鄭麗文訪美規格

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
哈德遜研究所資深研究員許毓仁（前立委）率領美國智庫學者訪問團一行人，下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜。對於國民黨對軍購案底線是「3800億+N」一事，許毓仁受訪表示，鄭麗文主席「+N」的做法，可能需要對美國做更多說明，雙方才會有比較好的了解。記者黃義書／攝影
哈德遜研究所資深研究員許毓仁（前立委）率領美國智庫學者訪問團一行人，下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜。對於國民黨對軍購案底線是「3800億+N」一事，許毓仁受訪表示，鄭麗文主席「+N」的做法，可能需要對美國做更多說明，雙方才會有比較好的了解。記者黃義書／攝影

國民黨主席鄭麗文在鄭習會後表態，國民黨軍購預算底線是「3800億+N」。國民黨前立委、哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁受訪表示，華府對於「+N」的做法陌生，且若鄭麗文若堅持國民黨版軍購案，訪美規格恐受影響。

立法院長韓國瑜今天接見美國重量級智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」、「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies,FDD）」及「胡佛研究所（Hoover Institution）」學者訪問團。

許毓仁在會前受訪表示，目前國民黨版本，就美方來看的話，實際執行上會有相當難度，所希望透過協商有調整的空間，也希望在川習會之前，盡量把軍購預算定案，這是一個非常重要的訊號。

許毓仁說，華府其實是尊重中華民國的決定，但是台灣目前在國際局勢上比較險峻，華府希望台灣在自我防衛上，可以做到自我承擔並增加預算。這樣的話，在美國總統川普的眼裡，可能對台灣印象比較好。

對於鄭麗文仍提到國民黨軍購預算底線是「3800億+N」，許毓仁說，鄭麗文必須要對華府做一個比較完整的說明，因為在過去的立法程序上，還有過去國民黨執政的時候，軍購並沒有「+N」的案例，「+N」這個做法對華府來說是陌生的，鄭麗文可能要對美國說明，雙方才能夠有比較好的了解。

若軍購預算按照「3800億+N」通過，會不會影響鄭麗文赴美行程？許毓仁說，「的確會有影響」，尤其以美方的觀點，在野黨當然要強力監督軍購，但是提出來的版本，也要兼顧可行性、可執行性。如果到時候通過一個比較不符合實際案例的做法，鄭麗文到華府去，可能要面對比較多的說明，尤其是在國會與行政部門上，可能都會有相關的質疑。

美國 國民黨 美方

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