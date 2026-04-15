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【重磅快評】顏慧欣遭霸凌案迄未水落石出 政院調查打假球？

聯合報／ 主筆室
行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣傳生前疑遭霸凌。圖／聯合報系資料照片
行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣傳生前疑遭霸凌。圖／聯合報系資料照片

政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌案，今日因其父、前財政部長顏慶章的公開發聲，再度引發關注。顏慶章表示願意主動陳述意見以協助調查，反映事發迄今，專案小組連死者至親、最清楚其生前心路歷程的家屬都未曾詢問，難免令人質疑政院標榜委由外部專家的調查，是否在「打假球」？

顏慧欣是在2月中住院期間請辭，3月中因病過世。她的請辭信經媒體披露之後，引爆經貿辦疑涉職場霸凌疑雲，顏並痛陳經貿辦對推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是消極且敷衍，風暴核心直指顏慧欣的直屬長官楊珍妮。

行政院長卓榮泰日前強調，為確保公正，已聘外部專家組成調查委員會，預計兩個月內提交報告。然而，程序正義不應僅止於調查人員是否外部人士，更在於調查過程的實質深度。令人費解的是，家屬手中應握有的關鍵事證與死者生前的求救訊號，但顏慶章今日表示，專案小組隨時可聯繫他，意即這段時間根本沒人去問他。若調查報告缺乏對當事人家庭環境、心理變化與離職信內容的深度交叉比對，這份報告能夠客觀公允嗎？

本案最令公眾不解的是，涉嫌霸凌的當事人、總談判代表楊珍妮依然穩坐官位。對比去年5月教育部前次長葉丙成涉及台大性平案時遭停職調查，行政院對楊珍妮的「寬厚」，無異兩套標準。在職場霸凌調查中，最基本的原則便是「暫時調離現職」或「停職接受調查」，其目的有二：一是保護潛在的其他受害者與證人，避免證言受到權力壓迫；二是展現調查的嚴肅性。

楊珍妮不僅未被調離現職，更在立法院質詢中採取「實問虛答」的策略，強調與顏慧欣關係不錯，大家都很難過。但一個有為有守的公務員，若自認清白，理應主動請假配合調查，以正視聽；更不該盤踞職位，利用行政資源作為防禦工具。楊珍妮至今未能針對顏慧欣辭職信中的具體指控做出回應，只說靜待調查。而調查小組迄今甚至還沒去詢問顏家人，實在不尋常。

根據顏家的說法，楊珍妮對外宣稱的種種溫情都是謊言。楊稱顏慧欣是她所延攬，家屬反駁並非事實；楊稱兩人關係不錯，家屬控其在顏過世後，楊從未曾致意。從這些細節足以反映：如果連這種可以輕易驗證的日常小事都能說謊，在封閉的經貿談判辦公室裡，楊珍妮對部屬的指揮監督，是否隱藏多少不為人知的言語暴力與精神折磨？

職場霸凌的本質是權力不對等，進行中的調查不能步其後塵，更不能掩蓋真相。顏慶章為女兒發聲，不僅是一位哀痛父親的心情，更是一位老政務官對當前政府威信的沉重控訴。政院的調查，不是給顏家一個交代而已，也會是所有公務員緊盯的示範案例。

政院 行政院 職場霸凌

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