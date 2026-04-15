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影／立法院長韓國瑜接見美國智庫學者訪團

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
由前立委哈德遜研究所資深研究員許毓仁（左五）率領的保衛民主基金會資深主任蒙哥馬利Rear Adm. Mark MONTGOMERY(左四)、哈德遜研究所資深研究員華特斯Mr. Riley WALTERS(左三)、哈德遜研究所資深研究員索博利克Mr. Michael SOBOLIK(左二)、史丹佛大學胡佛研究所政策研究員費德Mr. David FEDOR(左一)、史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立Dr. Kharis TEMPLEMAN(右三)與哈德遜研究所研究助理楊舒晴女士 Ms. Emily YANG(右二)等美國智庫學者訪問團一行人，下午前往立法院拜會立法院院長韓國瑜（中）。記者黃義書／攝影
由前立委哈德遜研究所資深研究員許毓仁（左五）率領的保衛民主基金會資深主任蒙哥馬利Rear Adm. Mark MONTGOMERY(左四)、哈德遜研究所資深研究員華特斯Mr. Riley WALTERS(左三)、哈德遜研究所資深研究員索博利克Mr. Michael SOBOLIK(左二)、史丹佛大學胡佛研究所政策研究員費德Mr. David FEDOR(左一)、史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立Dr. Kharis TEMPLEMAN(右三)與哈德遜研究所研究助理楊舒晴女士 Ms. Emily YANG(右二)等美國智庫學者訪問團一行人，下午前往立法院拜會立法院院長韓國瑜（中）。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜下午在立法院接見由哈德遜研究所資深研究員許毓仁（前立委）率領的保衛民主基金會資深主任蒙哥馬利Rear Adm. Mark MONTGOMERY、哈德遜研究所資深研究員華特斯Mr. Riley WALTERS、哈德遜研究所資深研究員索博利克Mr. Michael SOBOLIK、史丹佛大學胡佛研究所政策研究員費德Mr. David FEDOR、史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立Dr. Kharis TEMPLEMAN與哈德遜研究所研究助理楊舒晴女士 Ms. Emily YANG等美國智庫學者訪問團一行人。

前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁受訪時表示，此次拜訪是傳達華府的聲音給台灣。而對於軍購條例許毓仁指出，目前國民黨提出來的版本，就美方來看的話，實際執行上面可能會有相當的難度。所以在適當的軍購相關預算，還有相關彈性上面的調整，希望還有一個透過協商、可以有調整的空間。期待在「川習會」之前，盡量可以讓軍購預算定案，這是一個非常重要的訊號。

許毓仁表示，就台灣目前面對險峻的國際局勢，華府期待台灣在自我防衛的預算上能增加訴求。如此在盟友之間，在美國總統川普的眼裡，對台灣這部分印象會比較好。

對於國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後，國民黨對軍購案底線是「3800億+N」一事，許毓仁表示，以往軍購案的案例，沒有「+ N」這案例，這做法對華府來說是陌生的。許毓仁表示，鄭麗文主席的做法可能需要更多對美國做說明，雙方才會有比較好的了解。

哈德遜研究所資深研究員許毓仁（前立委）率領美國智庫學者訪問團一行人，下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜。對於國民黨對軍購案底線是「3800億+N」一事，許毓仁受訪表示，鄭麗文主席「+N」的做法，可能需要對美國做更多說明，雙方才會有比較好的了解。記者黃義書／攝影
哈德遜研究所資深研究員許毓仁（前立委）率領美國智庫學者訪問團一行人，下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜。對於國民黨對軍購案底線是「3800億+N」一事，許毓仁受訪表示，鄭麗文主席「+N」的做法，可能需要對美國做更多說明，雙方才會有比較好的了解。記者黃義書／攝影

美國 華府 許毓仁

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