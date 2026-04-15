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顏慧欣霸凌案⋯經貿辦執秘稱無霸凌氛圍 洪孟楷批：辭職信全非事實？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委洪孟楷痛批，依徐崇欽說法，顏慧欣遺書（指辭職信）均不是事實，且經貿辦氣氛和樂、充滿朝氣，既然如此，為何卓揆要指示重啟霸凌調查？記者林琮恩／攝影
立委洪孟楷痛批，依徐崇欽說法，顏慧欣遺書（指辭職信）均不是事實，且經貿辦氣氛和樂、充滿朝氣，既然如此，為何卓揆要指示重啟霸凌調查？記者林琮恩／攝影

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，她生前留下的辭職信，曝露任職期間曾遭長官霸凌，媒體報導，顏家人後續對外說明，她曾遭經貿辦總談判代表楊珍妮咆哮，連在場的「徐姓執秘」也被責罵。立委洪孟楷今天在立法院社福及衛環委員會質詢經貿辦執秘徐崇欽，徐坦承媒體所寫徐姓執秘是他本人，但他不認為經貿辦有霸凌氣氛。

顏慧欣日前因病去世，她在辭職信中不僅揭露疑似遭長官霸凌情況，更直指政府在爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）上「充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程」。信件曝光後，行政院長卓榮泰指示啟動霸凌調查，由外部委員組成專案小組了解案情，顏慧欣父親、前財政部長顏慶章今天首度表態，表示願協助專案小組釐清案情。

洪孟楷說，據相關報導，顏慧欣生前被徐姓主秘帶至原先由楊珍妮使用的副總談判代表辦公室，楊珍妮看見後憤怒咆哮，連這位執秘也被咆哮責罵，外界關注政府部門霸凌事件，目的無他，無非是不希望任何任利用權勢霸凌下屬，導致公部門內部不對等，詢問徐崇欽他是否感受到經貿辦內部霸凌氛圍？顏慧欣生前所提政府對CPTTP執行層面消息敷衍，是否感受到？

徐崇欽指出，新聞所指徐姓執秘是他本人，但他對於遭楊珍妮咆哮一事「完全沒有印象」，也未感受到經貿辦內部霸凌氣氛，且完全沒聽過顏慧欣有關CPTTP相關陳述；至於顏信中所指「高階談判人才斷層」問題，他與顏「一直有討論」，後續雖因對美貿易談判而暫時擱置，行政院已新增6位談判員額，後續霸凌調查，行政院立場是相關進度及調查細節，由外部委員統籌。

洪孟楷痛批，依徐崇欽說法，顏慧欣遺書（指辭職信）均不是事實，且經貿辦氣氛和樂、充滿朝氣，既然如此，為何卓揆要指示重啟霸凌調查？顏慧欣已逝世，無法再為自己發聲，徐可有個人立場，但經貿辦需讓國人有信心，不該對外聲稱爭取加入CPTTP，卻沒有實際計畫、推動進度，楊珍妮作為總代表，也不該再迴避立院監督，「她可以躲到什麼時候？」

經貿辦執秘徐崇欽今天備詢時，坦承媒體所寫徐姓執秘是他本人，但他不認為經貿辦有霸凌氣氛。記者林琮恩／攝影
經貿辦執秘徐崇欽今天備詢時，坦承媒體所寫徐姓執秘是他本人，但他不認為經貿辦有霸凌氣氛。記者林琮恩／攝影

立法院 行政院 立委 顏慧欣 霸凌 洪孟楷

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