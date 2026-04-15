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不滿遭開除！李貞秀揭檢舉高虹安內幕 昔戰友李國璋籲放下屠刀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
對於李貞秀諸多言論，民眾黨新竹黨部前主委李國璋則勸李貞秀放下屠刀，「尤其這把刀，根本就不是妳該拿起的」。影／民眾提供
對於李貞秀諸多言論，民眾黨新竹黨部前主委李國璋則勸李貞秀放下屠刀，「尤其這把刀，根本就不是妳該拿起的」。影／民眾提供

民眾黨13日開除陸配立委李貞秀黨籍，李貞秀隨即上媒體節目爆料，新竹市長高虹安擔任立委期間男友每月領永齡基金會50萬元，卻還A助理費，因為看不下去才檢舉。對此高虹安未再回應；民眾黨新竹黨部前主委李國璋則勸李貞秀放下屠刀，「尤其這把刀，根本就不是妳該拿起的」。

李貞秀先前在個人頻道開設直播，指稱「高虹安拿了柯文哲700萬元」，被高虹安駁斥「子虛烏有」。李貞秀事後向高虹安道歉，表示因為情緒激動加上資訊混淆，才會給出這樣的數字，並澄清柯文哲募款都是用於黨務，沒進私人口袋。

民眾黨中央委員會認定該言論嚴重破壞政黨名譽，中評會依「紀律評議裁決準則」開除李貞秀黨籍，並指李貞秀有四大違紀事實，包括：諸多言論與行徑嚴重影響聲譽、破壞民眾黨和諧；連續性違紀；視國家公職與支持者託付於無物；以及嚴重違反黨紀與政治倫理；全體中評委認定其重創民眾黨形象，意圖將辭任公職作為對價，更是嚴重侵蝕政治誠信原則。

被開除黨籍後，李貞秀隨即在多個媒體節目中開撕民眾黨，包括痛罵民眾黨主席黃國昌「吃人夠夠」，還痛罵陳智菡、許甫夫婦是民眾黨的「蛀蟲」。除此之外，也點名高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」，因為看不下去才檢舉，她也不滿痛斥：「為什麼罵高虹安就變成民眾黨的罪人？」

民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋則說，希望李貞秀能夠適可而止，該案2022年檢察官就已經做出不起訴處分，把不起訴處分的事情再拿出來談，只是增加通告次數而已。

李國璋也呼籲，既然大家都曾經是同黨的同志或戰友，希望李貞秀能夠放下屠刀、立地成佛，「尤其這把屠刀，根本就不是妳應該拿起來的」。

對李貞秀的言論，高虹安今未再回應媒體，昨天則回應不再多做評論。

民眾黨13日開除陸配立委李貞秀黨籍，李貞秀隨即上媒體節目爆料，新竹市長高虹安擔任立委期間男友每月領永齡基金會50萬元，卻還A助理費，因為看不下去才檢舉。圖／報系資料照
民眾黨13日開除陸配立委李貞秀黨籍，李貞秀隨即上媒體節目爆料，新竹市長高虹安擔任立委期間男友每月領永齡基金會50萬元，卻還A助理費，因為看不下去才檢舉。圖／報系資料照

陳智菡 永齡基金會 民眾黨 李貞秀 高虹安

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