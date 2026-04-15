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蕭旭岑指若沒錯還清白 馬英九基金會：如有錯應徹查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會人事風波延燒中，基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑被控疑涉財政紀律案。蕭今早接受專訪，表示若調查無不法，希望馬英九基金會、前總統馬英九還他清白。對此，馬英九基金會下午發布聲明，表示如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有錯，就應該把事情徹底調查清楚。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪，談及近期馬英九基金會風波。蕭說，他想要去求見馬英九報告也不接見，他希望儘快跟調查小組說明情況。

蕭旭岑說，如果調查結果認為他確實違法，要移送司法，他絕沒有第二句話。如果調查結果不是這樣，希望馬英九基金會還他清白，希望馬英九還他清白。他可以忍很多事情，但清白是一個人的生命，所以他不能認同。

馬英九基金會表示，針對蕭旭岑今天受訪內容，董事長馬英九在4月13日星期一就已公開說明調查的原則是秉持毋枉毋縱，公正公平的精神。

馬英九基金會表示，如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有錯，就應該把事情徹底調查清楚。

國民黨 馬英九 蕭旭岑 馬英九基金會

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