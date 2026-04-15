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李貞秀全面開戰民眾黨 黃國昌：毋需花心力在不重要人事物

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

有關民眾黨前立委李貞秀接連提出指控，民眾黨主席黃國昌今天表示，近期被不實指控搞得烏煙瘴氣，但是烏雲終究會隨風散去，民眾黨過去靠著理念與信念撐過風雨，「我們不需要被外界的政治口水帶著走，更不必把心力花在這些不重要的人事物上。」

民眾黨中評會前天決議開除李貞秀黨籍，李貞秀昨天開始接受多個政論節目邀約，針對黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人提出多項指控。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，民眾黨近期被不實指控搞得烏煙瘴氣，也讓許多認真工作的夥伴無端遭受非議，但是烏雲終究會隨風散去」，民眾黨一路走來每每被抹黑攻擊，都是靠著理念與信念一起撐過風雨，「我們不需要被外界的政治口水帶著走，更不必把心力花在這些不重要的人事物上。」

黃國昌也感性地說，「我要拜託大家，務必繼續在各自的崗位上做好該做的工作，一步步完成我們對選民的承諾才是我們該做的事」，為了台灣要有更好的政治環境、給人民更好的生活，「所有理念、價值觀相同的夥伴們，我們繼續努力、並肩前行」。

此外，民眾黨中央委員會今天也通過選舉決策委員會舉薦，徵召黨員林耀宗參選屏東縣潮州鎮鎮民代表、黨員郭泰安參選屏東縣屏東市市民代表。

民眾黨表示，中央委員會同時核定選決會通過「2026年新竹鄉鎮市民代表、村里長」新一波名單，被提名人包括新竹縣竹北市市民代表李心然、新竹縣竹北市市民代表林瑞德、新竹縣竹北市市民代表劉文軒、新竹縣新豐鄉鄉民代表吳燕瑩。

黃國昌表示，民眾黨在各縣市的議員隊伍會逐漸成形，並且以「民眾地方隊」進行團體戰扎根地方基層、發揮加乘效應，所有被提名及被徵召的夥伴都必須明確認知，擔服公職絕非換取個人權益，而是要爭取選民權益、幫人民做事，因此必須加強個人專業能力，再將實務經驗轉化為服務動能，才能符合支持者對民眾黨的期待。

黃國昌說，針對縣市長提名合作機制，藍白兩黨工作小組也有進程，今天上午先就宜蘭縣長選務進行討論、下午則會討論新北市長相關提名作業。

立法院 民眾黨 黃國昌 李貞秀 議員

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