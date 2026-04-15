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民間政經軍心兵推登場 聚焦能源安全與台灣社會韌性

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行。記者潘俊宏／攝影
政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起在政大公企中心連續2天舉行。記者潘俊宏／攝影

由政大國關中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起連續2天在政大公企中心舉行。除了強調從「政經軍心」層面，探討台灣的社會韌性與灰色地帶行動的應對選項。同時也因應中東戰事引發的全球能源危機，聚焦台灣的能源安全議題。

由政大國關中心、台灣安全研究中心等機構主辦的「2026政經軍心情勢推演」，今天起連續2天在政大公企中心舉行。這次推演以2030年「後川普時期全球重組」為想定背景，探討台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應，同時也聚焦台灣的能源安全。

本次推演計畫主持人、台灣安全研究中心主任劉復國指出，這項推演已經籌備超過半年，但今年2月底爆發的美伊戰事讓局勢發生戲劇性變化，工作團隊幾乎每隔一天就要隨著局勢修改兵推想定。

因此，台灣現在面臨的是廣泛的挑戰，不僅僅是軍事，還包括來自四面八方的政治、經濟與心理挑戰。他表示，這次推演一方面將聚焦於地緣政治挑戰，這些挑戰主要不僅來自中國大陸，還包括中東的局勢。尤其當戰事爆發時，台灣首要面臨能源短缺的挑戰。

參與推演的中央大學講座教授梁啟源指出，台灣有95%的能源仰賴進口，能源安全一直備受關注，但台灣卻擔憂來自地緣政治的威脅，除了海峽對岸的挑戰外，更受到中東影響。其中台灣有71%石油、34%液化石油氣要經由荷莫茲海峽進口，尤其天然氣發電佔比達47%，但天然氣存量卻只有11天，天然氣的短缺也可能造成供電的危機。

與會的中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正也指出，近期的中東危機也突顯出，即便是距離很遙遠的戰爭，也都可能造成台灣能源儲備的衝擊。雖然這次兵推在初始設計時並沒有預想到會有荷姆茲海峽遭封鎖的議題，但後續也會討論有關重大區域危機對台灣韌性的影響。

黃介正並說，國軍正在進行中的漢光兵推是以防衛作戰為主，民間兵推則是以社會韌性為出發點，例如電廠、儲油設施、海運交通、民用航空等，同時也會側重在灰色地帶應對，以及全社會防衛韌性的層面，兩者的目標是相輔相成。

中東

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