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娛樂稅法修正過初審 電影、藝文表演全免徵

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院財政委員會今討論修正娛樂稅。圖／聯合報資料照片
立法院財政委員會今討論修正娛樂稅。圖／聯合報資料照片

娛樂稅法存廢討論多年，娛樂稅法修正草案終於今日送出委員會，朝野共識電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等表演，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等免徵娛樂稅，至於高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經公告者，是否課徵娛樂稅由地方決定。

財政委員會今逐條審查娛樂稅法修正草案，民進黨多位立委表達娛樂稅應廢除，郭國文說，財劃法通過後，地方統籌分配稅款增加4165億，完全可以彌補這20幾億的缺口，因此財政理由已不存在。他舉例，縣市課徵電影娛樂稅多在0.5至2.5％之間，左手發文化幣、右手課稅，豈不矛盾？李坤城也主張，長期來看娛樂稅應廢除，並納入消費稅體系。

國民黨立委林思銘說，現行娛樂稅課徵場所早就是民眾一般常去的地方，並非全然是奢侈活動，像高爾夫球場已是全民運動，連監察院都曾糾正，為兼顧地方財政及民眾需求，因此他提出的修正草案，建議直轄市政府可依當地財政、產業發展，經地方民意機關同意後執行。

國民黨立委徐欣瑩說，政府不能一邊用大量補助，另一邊卻用舊思維課稅，這樣財政不會穩健。不過全國娛樂稅排名前十的鄉鎮市，新竹縣就占4個，也有其他鄉鎮市長期仰賴娛樂稅，因此她除主張廢除不合時宜課徵標的外，只保留舞廳及舞場，也希望中央配套同步到位。

文化部藝發司專委林怡君說，娛樂稅第二條中的電影、戲劇、音樂演奏，是文化部指核心發展的項目，因課稅比例低且院版要減半徵收，應該不是各縣市主要稅收來源，支持藝文活動免徵娛樂稅；運動部則說，確實高爾夫球及其他競技活動也是運動部長期推廣活動，但稅收是財政部權責，尊重財政部。

財政部長莊翠雲一開始仍堅持地方反對免徵娛樂稅，不過最後同意院版第2條1至4款免徵娛樂稅，5至7款授權地方決定。民進黨籍召委吳秉叡說，如此就沒有中央補錢的問題，不處理徐欣瑩的臨時提案。

財委會歷時一小時協商，初審通過娛樂稅法修正草案，包括刪除院版第2條1至4款，保留舞廳或舞場，高爾夫球場及其他經公告者由地方決定，且舞廳或舞場最高稅率不得超過50%、高爾夫球場最高稅率不得超過20%，另經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高稅率不得超過25%。

另授權直轄市及縣市政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵娛樂稅，但須經當地民意機關通過，報財政部備查，且應訂明停徵期限。

娛樂稅法存廢討論多年，立法院財政委員會今逐條審查娛樂稅法修正草案。圖／截自立法院直播
娛樂稅法存廢討論多年，立法院財政委員會今逐條審查娛樂稅法修正草案。圖／截自立法院直播

財政部 民進黨 財劃法 娛樂稅 高爾夫 電影

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