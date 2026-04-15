美伊和談有望？ 外交部：不需要太悲觀

中東戰事衝擊全球經濟安全，美國總統川普14日表示，美國與伊朗的和平談判可望在未來2天內重啟。針對如何評估美伊後續談判，外交部次長陳明祺今天在立法院答詢表示，「不需要太悲觀，大局勢可以期待」，雖然雙方會有「戰爭宣傳」考量，但大家都了解荷莫茲海峽對全球經濟的重要性。

立法院外交及國防委員會今邀外交部、經濟部等進行「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」專題報告。

民進黨立委王定宇、國民黨立委牛煦庭質詢時都關切，美伊後續談判、荷莫茲海峽解釋是否可期待。陳明祺表示，不需要太悲觀，大局勢可以期待，但仍有些技術困難，例如相關海域的水雷問題。

陳明祺也說，荷莫茲海峽事關各國能源安全，美國宣布封鎖，是比較籠統的說法。其實只是對伊朗的沿岸進行的做法。根據相關情資，仍有少數船隻可以進出。

陳明祺表示，戰爭是政治的延伸，大家都有務實之處。雖然雙方會有「戰爭宣傳」的考量，但大家都了解荷莫茲海峽對全球經濟的重要性；希望透過談的方式，不是戰的方式。

民進黨立委羅美玲等人質詢時關心中東戰事對我國能源衝擊，經濟部主任秘書莊銘池說，天然氣存量會有輸儲設施的問題，我國目前規劃到2027年提升到14天。韓國跟日本有能源設施的條件，存量會高一點，但台灣可以透過其他措施，例如與日本就有天然氣的調度合作機制。但也會進行適度檢討。

莊銘池表示，戰事影響層面不只是油價還有物價，會看國內的狀況再來評估。現在天然氣的量很確定、穩定，6月底前供應無虞，7月正在積極布局中。

民進黨立委陳冠廷詢問，中東戰事開始後我方有無跟美方表達擔憂貨溝通。陳明祺說，對於戰事的發展，美方了解我國的擔憂，但美方不可能事前告知下一步動作，我方也持續透過管道掌握可能的談判內容與相關發展，評估對我國可能的影響與作為。

陳明祺說，能源調度不容易，我方有跟美方特別強調，也有請美方協助，尤其在能源方面；但也因為戰事，台灣跟美國與其他理念相近國家，能源韌性合作有更多機會。