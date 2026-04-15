快訊

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長曝影響程度

丁學文專欄／馬斯克挑戰IPO募資紀錄 交易所不該忘初衷

聽新聞
0:00 / 0:00

動物用藥新制急喊卡 民眾黨團批農業部怠惰卸責

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會」記者會。圖/民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今舉行「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會」記者會。圖/民眾黨團提供

農業部防檢署日前決議將原定7月1日上路的動物用藥權新制緊急喊卡，民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳、立委洪毓祥、台北市議員張志豪、陳宥丞今舉行記者會，批評行政單位已怠惰十年，將動物用藥權與生命權晾在一邊，如今農業部應負起責任，儘速完善藥品登錄與配套措施。

洪毓祥指出，2012年動物偽藥事件後，政府一邊強化藥品管理與稽查，一邊緊縮獸醫取得藥品管道；2015年動保法修正，開放在動物用藥不足時可使用人用藥，試圖補足缺口，但又因藥事法限制，形成人用藥與動物用藥制度上的衝突。這樣的制度矛盾長期存在，導致獸醫臨床面臨缺藥困境，藥品流向也難以有效管理，一拖就是十年。

洪毓祥說，直到2024年，衛福部與農業部才推出「人用藥品用於動物之管理辦法」，但該辦法僅屬行政命令送立法院「備查」，政府怠惰卸責。依照7月1日原訂要上路的辦法，若動物藥品若尚未完成登錄，則須由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購買後再回到醫療現場使用。此外，所有專供動物使用的人用藥品，也均須重新調整外盒標示、成分說明與使用方式，這對藥商來說是極高成本。

洪毓祥批評，眼看新制就要上路，主管機關才發現「矛頭不對，火燒屁股」，僅有不到兩成藥品登錄，才急忙在10號召開公聽會。農業部次長杜文珍一句「暫緩實施」，說要改成公告卻沒有期限，「一句暫緩實施就甩鍋，以前說的都不算，只是喊爽的？」這段轉換期間所造成的斷藥風險與現場混亂，究竟由誰負責？政府沒有提出任何具體解決方案。

邱慧洳指出，防檢署身為動物用藥主管機關，現行兩套制度導致搶救動物可能會耽擱黃金時間，損害毛小孩生命權。食藥署堅持管制藥品流向，拒絕農業部提出「備用藥物購買證明」制度，也應將寵物生命權納入考量，而非一昧追求行政便利。她呼籲，獸醫師公會應提出具體需求，讓行政部門了解進而提出解方；藥師公會已提出與農業部類似的藥品寄存機制，盼行政機關能化解雙方歧見，「不要到了7月1日還是複製貼上」。

邱慧洳提出民眾黨團的修法方向，依據「管制藥品管理辦法」，其實允許獸醫師使用管制藥物，此立法例可以提供修訂「藥事法」或「動保法」的參考，使獸醫師不論使用人用藥物或動保藥物都能詳細記載，確保藥物流向及飼主知情權。農業部公告701人用藥物登錄是正面表列，盼改採負面表列方式，讓毛小孩可以使用人用藥物的種類再更多元、寬廣。

張志豪表示，動物用藥問題牽涉層面廣，因動物藥品市場規模遠小於人類用藥，藥廠缺乏申請登錄的動力，導致申請登錄進度嚴重落後，造成動物可用藥品短缺，偏鄉地區與野生動物的需求也完全被忽視。

張志豪提到，他向台北市衛生局詢問，衛生局稱法源在動保處，但寵物急診所需的藥品流向管理與調劑責任，難道衛生局難道不用介入嗎？動保處則只回答10日要開會，這種互踢皮球的情況，顯然台北市也還沒準備好；雖然7月1新制暫緩，但供應商仍感受到壓力，許多藥品已經斷供。張志豪呼籲台北市在動保政策上更前瞻，既然中央防檢署配套講不清楚，台北市應該率先盡快訂定台北市「自治條例」，確保毛小孩用藥安全、醫療權與生命權。

陳宥丞說，從地方角度來看，目前制度最大的問題在於中央源頭管理出現問題，地方即使推動再多自治條例，也難以真正發揮效果。過去無論哪個政黨執政，只要中央尚未完成立法，地方仍可先行推動自治條例。但此次動物用藥議題卻不同，若藥品源頭持續混亂，上游管理未解決，地方端再完善的制度設計也難以落實，將淪為「有法難管」。

陳宥丞指出，目前所謂「暫緩實施」並非解決問題，只是延長制度不明確的狀態。若法規未修、制度未調整，第一線獸醫與飼主面臨的用藥困境仍將持續，甚至可能導致動物無藥可用的情況一再發生。政府若持續拖延，等同讓藥師與獸醫師被迫站在對立面，形成不必要的專業衝突，暫緩只是行政機關為避免爭議的權宜之計，並未觸及問題核心，反而讓風險持續累積。

衛福部 食藥署 立委

延伸閱讀

影／寵物用藥缺口未解 民眾黨團批政府擺爛、基層承壓

配套不足 動物用藥新制暫緩上路

寵物用藥新制暫緩 藥師指絕非與獸醫搶飯碗、衛福部要求確保流向清楚

農業部改公告制、增藥局寄存…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

相關新聞

顏慧欣疑遭霸凌 父顏慶章首發聲：政院專案小組隨時可通知晤談

今天上午立法院司法及法制委員會許宇甄立委質詢有關顏慧欣霸凌案調查結果，顏慧欣的父親、前財政部長顏慶章獲知後表示，他願意主動陳述意見協助該專案小組調查，以完整反應實際狀況。他說，身為父母，失去女兒哀痛不已，但協助專案小組發現真相更是他的社會責任。而專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知他晤談時間與地點。

要稱南韓或韓國？ 外交部：本來就有很多種不同稱呼

南韓日前已更正電子入境卡對我國的名稱，中國大陸外交部作表示，盼韓政府充分認識到「台灣問題」事關14億多中國人民的民族感情，並重申一中原則是國際共識。外交部次長陳明祺今天表示，「一中原則」不被世界上主要的國家認可，中國把自己的主張包裝成共識，實在非常可笑。

【重磅快評】王定宇背刺眾綠委 賴瑞隆等人不敢喊痛？

台北市一名清潔隊員將回收舊電鍋轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月徒刑、緩刑2年，引發情輕法重爭議；法務部承諾修法，立法院昨天初審通過修正草案，針對金額低於5萬元者可視情節減刑或免刑，未料綠委王定宇及側翼痛批藍營挺貪汙，王博取了聲量，卻打臉提案連署的眾綠委，傷敵一千，自損八百，並不划算。

李貞秀確定註銷！中選會收到立院公函 15天內公告遞補名單

民眾黨前立委李貞秀遭黨開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會證實，今天上午收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。中選會選務人士表示，一般顧及遞補人員權益會收到立法院註銷來文後立即辦理，按照往例收到15天內即會公告遞補名單，並待新委員會成立後再追認。

冷眼集／挺李到鍘李 民眾黨也脫一層皮

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期卻惹失言風波，結果，不當言行反而造成她遭開除黨籍，失去立委資格。李貞秀不到七十天的立委生涯，昨天畫下句點，過程充滿爭議；民眾黨前主席柯文哲原先提名陸配擔任立委的美意，如今因為李的個人風波，讓國會少了一名新住民代表，外界更見識民眾黨從「全黨護一人」演變成「全黨逼一人」的難堪窘境。

娛樂稅法修正過初審 電影、藝文表演全免徵

娛樂稅法存廢討論多年，娛樂稅法修正草案終於今日送出委員會，朝野共識電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會等表演，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等免徵娛樂稅，至於高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經公告者，是否課徵娛樂稅由地方決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。