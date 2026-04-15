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要稱南韓或韓國？ 外交部：本來就有很多種不同稱呼

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
外交部次長陳明祺。記者周佑政／攝影
外交部次長陳明祺。記者周佑政／攝影

南韓日前已更正電子入境卡對我國的名稱，中國大陸外交部作表示，盼韓政府充分認識到「台灣問題」事關14億多中國人民的民族感情，並重申一中原則是國際共識。外交部次長陳明祺今天表示，「一中原則」不被世界上主要的國家認可，中國把自己的主張包裝成共識，實在非常可笑。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。希望韓國政府充恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨。希望韓國政府充分認識到，台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨。

陳明祺今日在立法院受訪表示，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是國際普遍認識的事實。所謂的「一中原則」，不是為世界上主要國家所認可。

陳明祺表示，就南韓在電子入境卡處理，基於維護國家主權尊嚴的立場，以及我國在外交上的務實的做法，跟「韓方」嚴正的交涉，也知道「韓國」基於整個行政簡便的原則。

媒體詢問陳明祺，稍早用「韓方」跟「韓國」稱呼，但幾周是用「南韓」來稱呼，我政府現在到底稱「南韓」或「韓國」？陳明祺說，「我們對韓國，本來就有很多種不一樣的稱呼。」他強調，現在外交部的立場並沒有改變，做法上面也沒有改變。

中華民國台灣 中華人民共和國 韓國 南韓 外交部

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