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陸給非洲國家零關稅獨漏史瓦帝尼 外交部：影響微乎其微

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
中國大陸5月起將給予53個非洲國家零關稅待遇，獨漏我友邦史瓦帝尼。外交部次長陳明祺（左）今在立法院答詢時表示，中國對史國的差別待遇是不公平，但造成的影響微乎其微。記者周佑政／攝影
中國大陸5月起將給予53個非洲國家零關稅待遇，獨漏我友邦史瓦帝尼。外交部次長陳明祺（左）今在立法院答詢時表示，中國對史國的差別待遇是不公平，但造成的影響微乎其微。記者周佑政／攝影

賴清德總統22日將出訪非洲友邦史瓦帝尼，中國大陸5月起將給予53個非洲國家零關稅待遇，獨漏史瓦帝尼。對此，外交部次長陳明祺今天在立法院答詢時表示，中國對史國的差別待遇是不公平，但造成的影響微乎其微，幾乎可以忽略。

賴總統22日至27日訪問史瓦帝尼，將出席史王登基40周年、58歲華誕的雙慶典，並與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署「關務互助協定」，也聽取「台灣產業創新園區」及「戰略儲油槽」簡報。

陳明祺今天赴立院外交及國防委員會進行「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」專題報告。民進黨立委陳俊宇詢問，中國將給予非洲國家零關稅，卻唯獨排除史瓦帝尼，是否對史國造成經濟衝擊。

陳明祺說，外交部做過評估，中共對非洲其他國家實施零關稅，對史國影響很小，幾乎可以忽略。中國與非洲其他國家的經貿極其不平等，只想從非洲國家得到廉價原料等輸入，對非洲國家長期發展有負面影響。中國對史國的差別待遇不公平，但造成的影響微乎其微。

陳明祺表示，台灣則是實質幫助史國經濟發展，包括把當地產品引進台灣市場、農工產品在非洲的行銷等。中國關稅上的差別待遇對史瓦帝尼有「心理上面的感受」，希望透過總統出訪對友邦傳達清楚助益。

國民黨立委黃建賓、楊瓊瓔詢問，賴總統出訪史瓦帝尼，為何沒有過境第三國。陳明祺表示，這次賴總統出訪史國，任務單純專一，以直飛方式也是表達對友邦重視，且總統公務繁忙，13小時的直飛是較便利舒適的方式。

立法院 賴清德 大陸

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