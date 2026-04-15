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影／李貞秀批黃國昌「吃人夠夠」指陳智菡、許甫夫婦是「蛀蟲」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
李貞秀（圖）上午在立院辦公室外受訪批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。記者黃義書／攝影
李貞秀（圖）上午在立院辦公室外受訪批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。記者黃義書／攝影

民眾黨13日開除陸配立委李貞秀黨籍，李貞秀隨即上媒體節目錄影對外發聲還原遭開除黨籍始末，也砲轟黨主席黃國昌，痛批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。

李貞秀上午在立法院辦公室外受訪時表示，在被開除黨籍後，拒絕所有的媒體邀約，而且決定說後續都不碰政治，也不講民眾黨的事情，認為至少有澄清自己的處境。李貞秀質疑中評會會議紀表示，正常的會議紀錄4月7日當天出來，要給與會當事人都確認過，但是我看到的那一份，他們所謂指稱的4月7日的會議紀錄，是4月13日在中評會才看到；而且他們幾個人全部簽完名了，「那是你說了算呢？我算什麼？我的意見在哪裡？」。

李貞秀說明後來在中評會，當著所有中評委的面，特別在那份會議紀錄用手註記上去，「我不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢」，李貞秀強調特別註明裡面他們登載不實的地方，或者是還有加補充的意見，然後才簽了名。「他們有錄音錄影，我不知道，所以請大家可以給中評委，看看他們願意公布的話是最好」。

李貞秀批黃國昌「明明可以息事寧人，卻去打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄的人，黃國昌還要這樣汙蔑她的人格。「台灣人大家都在看，做人『 袂使安捏』，真的不能這樣『吃人夠夠』」。李貞秀氣憤表示沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死。

李貞秀對先前指陳智菡、許甫夫婦是「蛀蟲」一事表示，他們兩個拿了台灣民眾黨最多薪水。被他鬥的每一個黨工，看看大家有沒有拿薪水的？大部分都是沒有拿薪水，是在幫台灣民眾黨募款、出錢出力的。他們兩夫妻是從頭到尾領高薪的，所以說他們是「蛀蟲」不為過。

李貞秀（右）上午在立院辦公室外受訪批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。記者黃義書／攝影
李貞秀（右）上午在立院辦公室外受訪批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。記者黃義書／攝影

李貞秀（圖）上午在立院辦公室外受訪批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。記者黃義書／攝影
李貞秀（圖）上午在立院辦公室外受訪批黃國昌「吃人夠夠；沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死」。同時李也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，指兩人領民眾黨的錢最多，轟兩人是民眾黨的「蛀蟲」也不為過。記者黃義書／攝影

立法院 台灣民眾黨 民進黨 李貞秀 黃國昌 陳智菡

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