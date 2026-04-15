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【重磅快評】王定宇背刺眾綠委 賴瑞隆等人不敢喊痛？

聯合報／ 主筆室
立法院初審通過修正草案，針對金額低於5萬元者可視情節減刑或免刑，立委王定宇批藍營挺貪汙，再度引發藍綠攻防。圖／聯合報系資料照片
立法院初審通過修正草案，針對金額低於5萬元者可視情節減刑或免刑，立委王定宇批藍營挺貪汙，再度引發藍綠攻防。圖／聯合報系資料照片

台北市一名清潔隊員將回收舊電鍋轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月徒刑、緩刑2年，引發情輕法重爭議；法務部承諾修法，立法院昨天初審通過修正草案，針對金額低於5萬元者可視情節減刑或免刑，未料綠委王定宇及側翼痛批藍營挺貪汙，王博取了聲量，卻打臉提案連署的眾綠委，傷敵一千，自損八百，並不划算。 

故事中的舊電鍋殘值僅32元，但清潔隊員卻被判刑，即使獲緩刑，仍引發社會譁然；朝野立院黨團均提案貪汙治罪條例第12條修正草案，司法及法制委員會通過的是藍委翁曉玲、林倩綺、王鴻薇版本，僅小幅文字修正，以避免情輕法重、不符罪刑相當及憲法比例原則，「貪汙金額在5萬以下者減輕或免除其刑」則是朝野共識。

王定宇並未參與審議，卻在事後抨擊這項修正案，質疑為什麼要修法「貪汙五萬以內」免刑，並扯到總預算審查，指2026年已過三分之一，為什麼藍白聯手不審總預算，然後…國民黨反而急著立這種貪汙免刑法案？引來不少側翼附和，藍委紛紛反擊，被波及的綠委則噤聲不語。 

平心而論，總預算審查和及貪汙治罪條例修正性質不同，一碼歸一碼，王定宇把兩者混為一談，激化朝野對立，固然可以製造個人聲量，但卻讓同黨立委臉上掛不住，說也不是，不說也不是，一肚子憋屈；王定宇「汙名化」貪汙治罪條例修正草案 ，也讓外界看笑話，民進黨內部到底出了什麼問題？

王定宇質疑「為何要修法貪汙五萬以內」免刑，其實應先問問參與修法提案及連署的委員。這項修法民進黨也提版本，提案人是賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄，連署人有郭國文、蔡易餘、沈伯洋、王義川、黃捷、范雲、吳思瑤、王美惠等17人。

名單中有多人要角逐年底百里侯，例如賴瑞隆、沈伯洋、王美惠等，他們會比王定宇不地氣嗎？更有成員具律師資格，例如蔡易餘、沈伯洋、莊瑞雄，蔡易餘22歲即考取律師並執業，曾向顧立雄學習，莊瑞雄是台大法律系畢業，曾任總統諮詢律師，沈伯洋是美國加州大學犯罪與法律社會學博士，本身亦具備律師資格，要談法學素養，那一個會輸給王定宇？

事實上，司法及法制委員會審議貪汙治罪條例第12條修正草案時，綠委也有認真討論，張雅琳即在逐條審查時發問，在減輕或免除情形時，是否在法條文字前加個「得」？希望法務部說明；民進黨召委莊瑞雄充當小老師，解釋因減輕或免除其刑是「必」，「得」還有裁量，沒放「得」就是「應」，亦即沒有裁量的問題。

王定宇身兼湧言會召集人，2026年民進黨高雄市長初選競爭激烈，最終選擇力挺賴瑞隆，也算政治判斷精準，但這次審議貪汙治罪條例第12條修正草案卻狠狠背刺提案人賴瑞隆；王定宇消費司法悲劇，以成就個人光環，賴瑞隆挨刺卻不敢喊痛，沈伯洋、王美惠也應能體會箇中滋味。  

吳思瑤 莊瑞雄 立法院

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