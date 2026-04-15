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藍委拋鞭刑公投嚇阻虐童、性侵重罪 盧秀燕：可以討論

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

立法院昨天三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育人員有虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰。此外，強制要求托嬰中心的監視影像必須上傳雲端。台中市長盧秀燕今肯定立法院回應地方需求，讚許「這是進步的立法」。

立法院14日三讀通過，明定托育相關的人員若是對兒童有身心虐待或情節重大的霸凌，性騷擾不當管教等行為，將開罰最高60萬元的罰鍰，並且公布姓名及托育機構的名稱。

盧秀燕今上午出席南區兒少家庭福利館開幕，她表示，過去相關法令對於虐兒的刑法很輕，也不能公布施暴者的姓名，而且有所限制，立法院聽到地方聲音，修法提高刑責，也可以強制公開施暴者的姓名，這是進步的立法。

至於國民黨立委提出「鞭刑公投」，希望針對虐童、性侵、高額詐騙等案件實施鞭刑。盧秀燕認為，凝聚社會共識，尋求社會司法正義非常重要，大家可以進行討論，相信立法院也會聽見大家的聲音，實施立法、修法。

立法院 台中 盧秀燕 鞭刑 公投

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